Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması Şaşırttı
ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni tarifeler ve Çin ile yaşanan ticaret gerilimlerinin etkisiyle, 2025 yılının ilk çeyreğinde küresel altın talebinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu dönemde dünya genelinde altın alımları rekor seviyeye ulaştı.
2025 yılının ilk üç ayında altın alımlarında en üst sırayı Çin aldı. Çin, toplamda 124,2 ton altın satın alarak listenin zirvesinde yer aldı. Hindistan 46,7 tonluk alımla ikinci sırada bulunurken, Türkiye ise 20,2 ton altın alımıyla üçüncü sırada konumlandı.
ÜLKELERE GÖRE ALTIN ALIM MİKTARLARI
Çin: 124,2 ton
Hindistan: 46,7 ton
Türkiye: 20,2 ton
ABD: 15,7 ton
İran: 12,7 ton
Vietnam: 12 ton
Almanya: 10,5 ton
Endonezya: 8,9 ton
Rusya: 7,6 ton
Tayland: 7,4 ton
FRANSA VE HONG KONG ALTIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
Öte yandan Fransa ve Hong Kong, 2025’in ilk çeyreğinde altın rezervlerinde azalmaya gitti. Fransa 1,2 ton, Hong Kong ise 0,4 tonluk altın satışı gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi