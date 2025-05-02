Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması Şaşırttı

ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni tarifeler ve Çin ile yaşanan ticaret gerilimlerinin etkisiyle, 2025 yılının ilk çeyreğinde küresel altın talebinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu dönemde dünya genelinde altın alımları rekor seviyeye ulaştı.

Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması Şaşırttı

2025 yılının ilk üç ayında altın alımlarında en üst sırayı Çin aldı. Çin, toplamda 124,2 ton altın satın alarak listenin zirvesinde yer aldı. Hindistan 46,7 tonluk alımla ikinci sırada bulunurken, Türkiye ise 20,2 ton altın alımıyla üçüncü sırada konumlandı.

Altın Alımında 2025 Rekoru Kırıldı! Dünyada En Çok Altın Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye ABD'yi Solladı, Sıralaması Şaşırttı - Resim : 1

ÜLKELERE GÖRE ALTIN ALIM MİKTARLARI

Çin: 124,2 ton

Hindistan: 46,7 ton

Türkiye: 20,2 ton

ABD: 15,7 ton

İran: 12,7 ton

Vietnam: 12 ton

Almanya: 10,5 ton

Endonezya: 8,9 ton

Rusya: 7,6 ton

Tayland: 7,4 ton

FRANSA VE HONG KONG ALTIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Fransa ve Hong Kong, 2025’in ilk çeyreğinde altın rezervlerinde azalmaya gitti. Fransa 1,2 ton, Hong Kong ise 0,4 tonluk altın satışı gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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