Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı!
Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından bankalarda da mevduat faiz oranlarında ciddi artışlar yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Faiz artışı sonrası bankalar arası rekabet hız kazanırken, kısa vadeli (32 günlük) vadeli mevduat faizleri yüzde 52 seviyelerine kadar çıktı.
Yatırımcılar için 4 milyon TL’nin 1 ay sonunda sağlayacağı net kazanç, tercih edilen bankaya göre büyük farklılıklar gösteriyor. İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve 4 milyon TL için 1 aylık net getiriler:
4 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %33
Vade Sonu Tutar: 4.098.367 TL
Net Kazanç: 98.367 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL
Net Kazanç: 117.742 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 4.143.079 TL
Net Kazanç: 143.079 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
Albaraka Türk
Kar Oranı: %33,31
Vade Sonu Tutar: 4.099.291 TL
Net Kazanç: 99.291 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,75
Vade Sonu Tutar: 4.112.526 TL
Net Kazanç: 112.526 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 4.149.041 TL
Net Kazanç: 149.041 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL
Vakıf Katılım
Kar Oranı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 4.102.212 TL
Net Kazanç: 102.212 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 4.141.589 TL
Net Kazanç: 141.589 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52 (en yüksek faiz oranı)
Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL
Net Kazanç: 155.003 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %30
Vade Sonu Tutar: 4.089.425 TL
Net Kazanç: 89.425 TL
Türkiye Finans
Kar Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL
Enpara (QNB Finansbank Dijital)
Faiz Oranı: %46,5
Vade Sonu Tutar: 4.138.608 TL
Net Kazanç: 138.608 TL
Akbank
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL