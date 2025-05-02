Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı!

Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından bankalarda da mevduat faiz oranlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Mevduat Hesabı Banka Para Konut konut fiyatları
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 1

Faiz artışı sonrası bankalar arası rekabet hız kazanırken, kısa vadeli (32 günlük) vadeli mevduat faizleri yüzde 52 seviyelerine kadar çıktı.

Yatırımcılar için 4 milyon TL’nin 1 ay sonunda sağlayacağı net kazanç, tercih edilen bankaya göre büyük farklılıklar gösteriyor. İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve 4 milyon TL için 1 aylık net getiriler:

1 7
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 2

4 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %33

Vade Sonu Tutar: 4.098.367 TL

Net Kazanç: 98.367 TL

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL

Net Kazanç: 117.742 TL

2 7
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 3

ING Bank
Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 4.143.079 TL

Net Kazanç: 143.079 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL

Net Kazanç: 146.060 TL

Albaraka Türk
Kar Oranı: %33,31

Vade Sonu Tutar: 4.099.291 TL

Net Kazanç: 99.291 TL

3 7
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 4

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,75

Vade Sonu Tutar: 4.112.526 TL

Net Kazanç: 112.526 TL

Odeabank
Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 4.149.041 TL

Net Kazanç: 149.041 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL

Net Kazanç: 144.570 TL

4 7
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 5

Vakıf Katılım
Kar Oranı: %34,29

Vade Sonu Tutar: 4.102.212 TL

Net Kazanç: 102.212 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 4.141.589 TL

Net Kazanç: 141.589 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52 (en yüksek faiz oranı)

Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL

Net Kazanç: 155.003 TL

5 7
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 6

Getir Finans
Faiz Oranı: %30

Vade Sonu Tutar: 4.089.425 TL

Net Kazanç: 89.425 TL

Türkiye Finans
Kar Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL

Net Kazanç: 144.570 TL

6 7
Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı! - Resim: 7

Enpara (QNB Finansbank Dijital)
Faiz Oranı: %46,5

Vade Sonu Tutar: 4.138.608 TL

Net Kazanç: 138.608 TL

Akbank
Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL

Net Kazanç: 144.570 TL

7 7