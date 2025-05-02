Ev Parasını Mevduata Yatıran 32 Günde Bu Parayı Cebine Koyuyor: Asgari Ücreti Beşe Katladı!

Faiz artışı sonrası bankalar arası rekabet hız kazanırken, kısa vadeli (32 günlük) vadeli mevduat faizleri yüzde 52 seviyelerine kadar çıktı.

Yatırımcılar için 4 milyon TL’nin 1 ay sonunda sağlayacağı net kazanç, tercih edilen bankaya göre büyük farklılıklar gösteriyor. İşte bankalara göre güncel faiz oranları ve 4 milyon TL için 1 aylık net getiriler: