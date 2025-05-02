Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yatırım ve tüketim ithalatı verilerindeki değişime dikkat çekerek ekonomi politikalarına ilişkin uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara, “Ekonomiyi inceltmeye çalışırken yağ değil kas kaybettik” ifadesini kullanarak, dengesiz bir süreç yaşandığını belirtti.
TÜKETİM İTHALATI ARTIYOR, YATIRIM İTHALATI GERİLİYOR
Prof. Dr. Kara’nın analizine göre, son dönemde yatırım ithalatında gerileme yaşanırken tüketim malı ithalatı artış göstermeye devam ediyor. Kara, “Enflasyonu düşürüp ekonomiyi daha fit hale getirmek için biraz kilo vermemiz gerekiyordu. Kilo verdik ama yanlış yerden verdik. Yatırım azaldı, tüketim ise dirençli kaldı” dedi.
FAİZ, KUR VE KREDİ ÜZERİNE AĞIRLIK BİNDİ
Kara, ekonomide yavaşlama dönemlerinde hem yatırım malı hem de dayanıklı tüketim ithalatının birlikte azalmasının beklendiğini hatırlatarak mevcut tablonun farklılaştığını vurguladı. “Bu dönemin ilginçliği, yatırım ithalatı düşerken tüketim ithalatının buna kayıtsız kalmasıdır. Bunun nedeni, bütçe ve güven açığı azaltılmadan enflasyonla mücadele yükünün faiz, kur ve kredi üzerine binmesidir” değerlendirmesinde bulundu.
DENGELİ POLİTİKA VURGUSU
Hakan Kara, mevcut politikanın uzun vadede üretim kapasitesine zarar verebileceğini belirterek dengeli bir enflasyonla mücadele stratejisi gerektiğini vurguladı.