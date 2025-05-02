Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu

FAİZ, KUR VE KREDİ ÜZERİNE AĞIRLIK BİNDİ

Kara, ekonomide yavaşlama dönemlerinde hem yatırım malı hem de dayanıklı tüketim ithalatının birlikte azalmasının beklendiğini hatırlatarak mevcut tablonun farklılaştığını vurguladı. “Bu dönemin ilginçliği, yatırım ithalatı düşerken tüketim ithalatının buna kayıtsız kalmasıdır. Bunun nedeni, bütçe ve güven açığı azaltılmadan enflasyonla mücadele yükünün faiz, kur ve kredi üzerine binmesidir” değerlendirmesinde bulundu.