Altın Haftaya Sert Başladı! FED Kararı Öncesi Piyasada Hareketlilik
Yeni haftaya girilirken altın fiyatları yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İki haftalık düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veren altın, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4.033 TL seviyesinden işlem görüyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasındaki son durum yatırımcıların merceği altında. Yıl içinde ilk kez arka arkaya iki hafta değer kaybeden altın, bu düşüş serisinin ardından yeniden yükselişe geçti. Bu hafta açıklanması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalar temkinli bir seyir izlerken, belirsizlikler altın fiyatlarına hareket kazandırıyor. Son güncel verilere göre ons altın 3.270 TL, çeyrek altın ise 6.594 TL seviyesinden işlem görüyor.
Peki, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarının alış-satış tablosu…
Güncel Altın Fiyatları – 5 Mayıs 2025 Pazartesi
Gram Altın
Alış: 4.032,98 TL – Satış: 4.033,48 TL
Ons Altın
Alış: 3.269,95 TL – Satış: 3.270,76 TL
Çeyrek Altın
Alış: 6.452,84 TL – Satış: 6.594,80 TL
Yarım Altın
Alış: 12.867,12 TL – Satış: 13.191,43 TL
Tam Altın
Alış: 26.709,00 TL – Satış: 26.869,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 25.811,34 TL – Satış: 26.298,54 TL
Ziynet Altını
Alış: 25.814,92 TL – Satış: 26.302,18 TL
Ata Altın
Alış: 26.963,26 TL – Satış: 27.644,34 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 2.241,07 TL – Satış: 3.180,80 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.737,24 TL – Satış: 3.933,09 TL
Kaynak: Haber Merkezi