Altın Haftaya Sert Başladı! FED Kararı Öncesi Piyasada Hareketlilik

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasındaki son durum yatırımcıların merceği altında. Yıl içinde ilk kez arka arkaya iki hafta değer kaybeden altın, bu düşüş serisinin ardından yeniden yükselişe geçti. Bu hafta açıklanması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalar temkinli bir seyir izlerken, belirsizlikler altın fiyatlarına hareket kazandırıyor. Son güncel verilere göre ons altın 3.270 TL, çeyrek altın ise 6.594 TL seviyesinden işlem görüyor.

Peki, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarının alış-satış tablosu…

Güncel Altın Fiyatları – 5 Mayıs 2025 Pazartesi

Gram Altın

Alış: 4.032,98 TL – Satış: 4.033,48 TL

Ons Altın

Alış: 3.269,95 TL – Satış: 3.270,76 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.452,84 TL – Satış: 6.594,80 TL

Yarım Altın

Alış: 12.867,12 TL – Satış: 13.191,43 TL

Tam Altın

Alış: 26.709,00 TL – Satış: 26.869,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 25.811,34 TL – Satış: 26.298,54 TL

Ziynet Altını

Alış: 25.814,92 TL – Satış: 26.302,18 TL

Ata Altın

Alış: 26.963,26 TL – Satış: 27.644,34 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 2.241,07 TL – Satış: 3.180,80 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.737,24 TL – Satış: 3.933,09 TL

Kaynak: Haber Merkezi