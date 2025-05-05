Altın Haftaya Sert Başladı! FED Kararı Öncesi Piyasada Hareketlilik

Yeni haftaya girilirken altın fiyatları yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İki haftalık düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veren altın, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4.033 TL seviyesinden işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Altın Haftaya Sert Başladı! FED Kararı Öncesi Piyasada Hareketlilik

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasındaki son durum yatırımcıların merceği altında. Yıl içinde ilk kez arka arkaya iki hafta değer kaybeden altın, bu düşüş serisinin ardından yeniden yükselişe geçti. Bu hafta açıklanması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalar temkinli bir seyir izlerken, belirsizlikler altın fiyatlarına hareket kazandırıyor. Son güncel verilere göre ons altın 3.270 TL, çeyrek altın ise 6.594 TL seviyesinden işlem görüyor.

Peki, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarının alış-satış tablosu…

Güncel Altın Fiyatları – 5 Mayıs 2025 Pazartesi

Gram Altın
Alış: 4.032,98 TL – Satış: 4.033,48 TL

Ons Altın
Alış: 3.269,95 TL – Satış: 3.270,76 TL

Çeyrek Altın
Alış: 6.452,84 TL – Satış: 6.594,80 TL

Yarım Altın
Alış: 12.867,12 TL – Satış: 13.191,43 TL

Tam Altın
Alış: 26.709,00 TL – Satış: 26.869,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 25.811,34 TL – Satış: 26.298,54 TL

Ziynet Altını
Alış: 25.814,92 TL – Satış: 26.302,18 TL

Ata Altın
Alış: 26.963,26 TL – Satış: 27.644,34 TL

14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 2.241,07 TL – Satış: 3.180,80 TL

22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.737,24 TL – Satış: 3.933,09 TL

Enflasyon Öncesi Dolar ve Euroda Tansiyon FırladıEnflasyon Öncesi Dolar ve Euroda Tansiyon FırladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyordu İflas Bayrağını Çeken İş Gıda Hakkında Flaş Gelişme
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Enflasyon Öncesi Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli
Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?