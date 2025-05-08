TÜRK-İŞ Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: Maliye Bakanı'nı Bir Gün Madene Sokun

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşme sürecinde hükümetin sessizliğine dikkat çeken Atalay, yaşanan ekonomik darboğazın artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.

HAK-İŞ'in de dahil olduğu Toplu Sözleşme Çerçeve Protokolü görüşmelerinin iki ay önce başladığını hatırlatan Atalay, "27 Şubat'ta ilk teklif verildi ama hâlâ hükümetten bir yanıt gelmedi. İnsanların artık dayanacak gücü kalmadı. TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla marketteki fiyatlar arasında uçurum var" diyerek tepkisini dile getirdi.

Atalay, vergi dilimlerine de dikkat çekerek, "2002'de ikinci vergi dilimine 22 katlık maaşla giriliyordu, şimdi 6 katla giriyoruz. Martta yüzde 20, haziranda yüzde 25, temmuzda ise yüzde 35 vergi dilimiyle karşı karşıyayız. Bu zamana kadar kimse yüzde 35'i görmemişti. Şimdi maaşlarımız yetmeden elimizden alınıyor," dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını da hedef alan Atalay, "Sayın Bakan ne emekliyi görüyor, ne işçiyi, ne taşeronu, ne staj mağdurunu. Bu politikaların kimseye faydası yok" diye konuştu.

Bazı memur sendikalarına da eleştiri yönelten Atalay, işçilerin görmezden gelindiğini vurgulayarak, "Bizi maraba gibi görüyorlar. Biz bu ülkenin kanalizasyonundan savunma sanayisine, yerin altındaki madenlerden fırınlara kadar her alanda varız. Sayın Cumhurbaşkanı, bir gün Maliye Bakanı'nı ve diğer bakanları yerin altına, maden ocaklarına soksun da görsünler bu emek nasıl harcanıyor" sözleriyle adeta isyan etti.

Kaynak: ANKA