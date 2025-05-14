Putin İstanbul'a Gelecek mi? Rusya'dan İlk Açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu İstanbul ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek’ dedi. Peskov, Rus heyetinin kimlerden oluşacağının ise netleşmediğini belirtti.

Son Güncelleme:
Putin İstanbul'a Gelecek mi? Rusya'dan İlk Açıklama

Ukrayna lideri Zelenski, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada 'İstanbul'da sadece Putin ile görüşürüm. Rus heyetinden biriyle görüşmem' ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından ‘Putin İstanbul'a gelecek mi?’ sorusu sorulmuş, Kremlin'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Türkiye'de yapılacak görüşmelere katılacak Rus heyeti hazırlanıyor. Putin'in uygun gördüğü zaman Türkiye'deki görüşmelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğini açıklayacağız.

Putin İstanbul'a Gelecek mi? Rusya'dan İlk Açıklama - Resim : 1

'HEYET PERŞEMBE GÜNÜ GELECEK'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul’a gelip gelmeyeceğine ilişkin kafa karışıklığı sürerken Rusya’dan flaş bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirtti. Peskov ‘Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek’ dedi.

Putin İstanbul'a Gelecek mi? Rusya'dan İlk Açıklama - Resim : 2

'ŞİMDİLİK BİR TALİMAT YOK'

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, şöyle konuştu:

Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek.

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Avrupa ülkelerine nükleer silah taşıyan uçakların konuşlandırılması konusunda görüşmeleri başlatmaya hazır olduğu' yönündeki açıklamasını değerlendirendi.

'AVRUPADA GÜVENLİK SİSTEMİ KÖTÜ'

Peskov, bunun Avrupa kıtasındaki güvenliğe ve istikrara katkıda bulunmayacağını söyledi. Peskov, nükleer silaha sahip Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin Avrupa'da stratejik güvenlik mimarisinin oluşturulması amacıyla girişimlerde bulunması gerektiğini vurgulayarak ‘Avrupa'da istikrar ve güvenlik sistemi, belirli nedenlerden dolayı kötü durumda’ dedi.

Gözler İstanbul'daki Barış Zirvesinde! Zelenskiy'den Bir Açıklama Daha: 'Putin' Şartını YinelediGözler İstanbul'daki Barış Zirvesinde! Zelenskiy'den Bir Açıklama Daha: 'Putin' Şartını YinelediDünya

İstanbul'da Tarihi Zirve Öncesi Bir Şart: Zelenskiy Sadece Putin ile Görüşecekİstanbul'da Tarihi Zirve Öncesi Bir Şart: Zelenskiy Sadece Putin ile GörüşecekDünya

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Çıkışı: 'Putin Benim de Katılmamı İstiyor'ABD Başkanı Trump'tan Türkiye Çıkışı: 'Putin Benim de Katılmamı İstiyor'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Vladimir Putin Donald Trump İstanbul Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Sürece Kritik Yorum: 'Terör Devri Kapandı Artık Demokrasi Safhasındayız' 'Terör Devri Kapandı Artık Demokrasi Safhasındayız'
Bakan Memişoğlu'ndan Tepki Çeken 'Kilo Kontrolü' Uygulaması Hakkında Açıklama: Toplum Sağlıklı Kalmalı Memişoğlu'ndan 'Kilo Kontrolü' Açıklaması
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı! Fatura Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı
Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu
Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama