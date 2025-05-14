Putin İstanbul'a Gelecek mi? Rusya'dan İlk Açıklama

Ukrayna lideri Zelenski, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada 'İstanbul'da sadece Putin ile görüşürüm. Rus heyetinden biriyle görüşmem' ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından ‘Putin İstanbul'a gelecek mi?’ sorusu sorulmuş, Kremlin'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Türkiye'de yapılacak görüşmelere katılacak Rus heyeti hazırlanıyor. Putin'in uygun gördüğü zaman Türkiye'deki görüşmelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğini açıklayacağız.

'HEYET PERŞEMBE GÜNÜ GELECEK'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul’a gelip gelmeyeceğine ilişkin kafa karışıklığı sürerken Rusya’dan flaş bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirtti. Peskov ‘Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek’ dedi.

'ŞİMDİLİK BİR TALİMAT YOK'

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, şöyle konuştu:

Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek.

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Avrupa ülkelerine nükleer silah taşıyan uçakların konuşlandırılması konusunda görüşmeleri başlatmaya hazır olduğu' yönündeki açıklamasını değerlendirendi.

'AVRUPADA GÜVENLİK SİSTEMİ KÖTÜ'

Peskov, bunun Avrupa kıtasındaki güvenliğe ve istikrara katkıda bulunmayacağını söyledi. Peskov, nükleer silaha sahip Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin Avrupa'da stratejik güvenlik mimarisinin oluşturulması amacıyla girişimlerde bulunması gerektiğini vurgulayarak ‘Avrupa'da istikrar ve güvenlik sistemi, belirli nedenlerden dolayı kötü durumda’ dedi.

Kaynak: AA