İstanbul'da Tarihi Zirve Öncesi Bir Şart: Zelenskiy Sadece Putin ile Görüşecek

Dünya perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Putin-Zelenskiy zirvesine kilitlendi. Ukrayna cephesinden yapılan yeni açıklamada, Zelenskiy'nin sadece Putin ile görüşeceği, Rus heyetinden başka isimlerle bir araya gelmeyeceği ifade edildi.

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İstanbul'da Tarihi Zirve Öncesi Bir Şart: Zelenskiy Sadece Putin ile Görüşecek

İki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış için ilk somut adım İstanbul'da atılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, müzakereler için Türkiye'yi işaret etmesiyle başlayan diplomasi trafiği, perşembe günü gerçekleşmesi beklenen kritik bir zirveye evrildi. Gözler şimdi İstanbul'da.

PUTİN'DEN SÜRPRİZ ÇAĞRI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla savaşın sona erdirilmesi için koşulsuz ve şartsız müzakere teklifinde bulundu. Putin, görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşmesini istedi. Gelişme, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı.

ZELENSKİY: İSTANBUL'DA OLACAĞIM

Putin'in teklifine Ukrayna cephesinden olumlu yanıt gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da olacağını ve Putin'i burada bekleyeceğini duyurdu. Zelenskiy, “Yarından itibaren Rusya'dan tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Barış için Türkiye'deyim” dedi.

TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barışa zemin hazırlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Kapsamlı bir ateşkes, barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacaktır" diyerek, diplomatik sürece destek verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da "Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak" denildi.

ZELENSKİY'DEN YENİ AÇIKLAMA

Tarihi görüşmeye saatler kala, Ukrayna cephesinden dikkat çekici bir açıklama daha geldi. Reuters'a konuşan Ukraynalı kaynaklara göre Zelenskiy, İstanbul'da yalnızca Putin ile yüz yüze görüşmeyi kabul ettiğini, Rus heyetinin diğer üyeleriyle herhangi bir temas kurmayacağını belirtti.

Zelenski: Putin ile Görüşmeye HazırımZelenski: Putin ile Görüşmeye HazırımDünya

İki Kutup Türkiye'de Bir Araya Geliyor! Zelenskiy'den Putin'in Davetine Olumlu Yanıtİki Kutup Türkiye'de Bir Araya Geliyor! Zelenskiy'den Putin'in Davetine Olumlu YanıtDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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