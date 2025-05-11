İki Kutup Türkiye'de Bir Araya Geliyor! Zelenskiy'den Putin'in Davetine Olumlu Yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de görüşeceğini duyurdu.

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İki Kutup Türkiye'de Bir Araya Geliyor! Zelenskiy'den Putin'in Davetine Olumlu Yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Putin, "Görüşmelere 15 Mayıs'ta daha önce de yürütüldüğü ama yarım bırakıldığı yerde, İstanbul'da vakit kaybetmeden başlamayı teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi için çok şey yaptı" demişti.

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek. Ukrayna'nın Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" ifadelerini kullanmıştı.

'TÜRKİYE'DE BEKLİYOR OLACAĞIM'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes müzakereleri için 15 Mayıs'ta Türkiye'de görüşme davetine olumlu yanıt verdi.

Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy
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