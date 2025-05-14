Gelecek Partili Hasan Ekici AKP Grubuna Katıldı

Gelecek Partisi'nde Meclise giren Konya Milletvekili Hasan Ekici partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından AKP Grubuna katıldı. Ekici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasını yapmıştı.

Ekici’nin rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı iddia edilmişti. Ekici Gelecek Partisi’nin Parti Yönetim Kurulu üyesiydi. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Ekici’nin profili Gelecek Partisi’nin resmi sitesinden henüz kaldırılmadı değil.