DEVA'lı Ekmen'den PKK’nın Silah Bırakma Sürecine Destek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı yayınlarda konuşan Ekmen, Türkiye açısından yeni bir dönemin kapısının aralandığını belirterek, "Çok kritik bir aşamayı geride bıraktık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sürecin ciddiyetine vurgu yapan Ekmen, 1993'ten bu yana benzer girişimlerin 13 kez denendiğini ancak sonuç alınamadığını hatırlattı. Ekmen'e göre bu kez fark, örgütün geçmişteki gibi geri adım atmaması ve sürece ilişkin ciddi bir kararlılık göstermesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların süreci sahiplendiğini belirten Ekmen, yapılan açıklamaların bu adımın "son" değil, bir "başlangıç" olarak görüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Sürecin provokasyonlara karşı dirençli ve kapsayıcı yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ekmen, Meclis'in mutlaka devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

'MUHALEFET DESTEĞE HAZIR'

CHP ve diğer muhalefet partilerinin sürece yapıcı yaklaştığını söyleyen Ekmen, iktidarın süreci kapalı kapılar ardında yürütmemesi gerektiğini belirtti. "Metin dayatmak yerine, müzakere zeminine davet etmek en doğrusudur. Muhalefet buna hazır" dedi.

İYİ Parti'nin mesafeli tutumunu da değerlendiren Ekmen, sürece kuşkuyla yaklaşan her kesimin dahil edilmesi gerektiğini söyledi: "Katılım, kaygıyı azaltır; dışlamak ise süreci zayıflatır."

'DEMOKRATİKLEŞME İÇİN FIRSAT'

Terör tehdidinin zayıfladığını belirten Ekmen, iktidarın şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışır bir demokratikleşme ve anayasal reform vizyonunu Meclis'e taşıması gerektiğini dile getirdi. Ekmen, bu sürecin sadece bir güvenlik adımı değil, aynı zamanda siyasi bir yeniden yapılanma fırsatı olduğunu vurguladı.

Ekmen, sürecin iki ayaktan oluştuğunu belirtti: "Önce sahada silahların bırakılması ve örgüt mensuplarının hukuki statülerinin netleşmesi, ardından Meclis'te şeffaf bir yasama süreci."