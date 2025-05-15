DEVA'lı Ekmen'den PKK’nın Silah Bırakma Sürecine Destek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son gelişmeleri "tarihi bir eşik" olarak nitelendirerek, sürecin Meclis zeminine taşınması gerektiğini vurguladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
DEVA'lı Ekmen'den PKK’nın Silah Bırakma Sürecine Destek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı yayınlarda konuşan Ekmen, Türkiye açısından yeni bir dönemin kapısının aralandığını belirterek, "Çok kritik bir aşamayı geride bıraktık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sürecin ciddiyetine vurgu yapan Ekmen, 1993'ten bu yana benzer girişimlerin 13 kez denendiğini ancak sonuç alınamadığını hatırlattı. Ekmen'e göre bu kez fark, örgütün geçmişteki gibi geri adım atmaması ve sürece ilişkin ciddi bir kararlılık göstermesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların süreci sahiplendiğini belirten Ekmen, yapılan açıklamaların bu adımın "son" değil, bir "başlangıç" olarak görüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Sürecin provokasyonlara karşı dirençli ve kapsayıcı yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ekmen, Meclis'in mutlaka devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

DEVA'lı Ekmen'den PKK’nın Silah Bırakma Sürecine Destek - Resim : 1

'MUHALEFET DESTEĞE HAZIR'

CHP ve diğer muhalefet partilerinin sürece yapıcı yaklaştığını söyleyen Ekmen, iktidarın süreci kapalı kapılar ardında yürütmemesi gerektiğini belirtti. "Metin dayatmak yerine, müzakere zeminine davet etmek en doğrusudur. Muhalefet buna hazır" dedi.

İYİ Parti'nin mesafeli tutumunu da değerlendiren Ekmen, sürece kuşkuyla yaklaşan her kesimin dahil edilmesi gerektiğini söyledi: "Katılım, kaygıyı azaltır; dışlamak ise süreci zayıflatır."

'DEMOKRATİKLEŞME İÇİN FIRSAT'

Terör tehdidinin zayıfladığını belirten Ekmen, iktidarın şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışır bir demokratikleşme ve anayasal reform vizyonunu Meclis'e taşıması gerektiğini dile getirdi. Ekmen, bu sürecin sadece bir güvenlik adımı değil, aynı zamanda siyasi bir yeniden yapılanma fırsatı olduğunu vurguladı.

Ekmen, sürecin iki ayaktan oluştuğunu belirtti: "Önce sahada silahların bırakılması ve örgüt mensuplarının hukuki statülerinin netleşmesi, ardından Meclis'te şeffaf bir yasama süreci."

Etiketler
PKK DEVA Partisi Muhalefet Meclis
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Oğlu Uyuşturucu Satarken Yakalanınca AKP'den İstifa Etmişti: O Vekil Geri Döndü Oğlu Uyuşturucu Satarken Yakalanınca AKP'den İstifa Etmişti: O Vekil Geri Döndü
Resul Emrah Şahan'ın Tutukluluğuna İtirazda 'Fesih' Detayı Şahan'ın Tutukluluğuna İtirazda 'Fesih' Detayı
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu