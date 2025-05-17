İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Barış Diplomasisi' Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin bölgede ve küresel ölçekte güvenilir bir arabulucu olarak barış, adalet ve istikrar için durmaksızın çalıştığını vurguladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Barış Diplomasisi' Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin barış diplomasisindeki öncü rolüne dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kriz anlarında yalnızca tarafları değil, aynı zamanda gönülleri de bir araya getirdiğini ifade etti.

Altun, Türkiye’nin barış için el uzatan, umudu yeşerten ve çözümler üreten bir ülke olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve vizyoner liderliğinde diplomasiyi temel alan, karşılıklı anlayışa dayanan ve adalet merkezli bir dış politika izliyoruz. Türkiye olarak bugün, hem bölgemizde hem de küresel düzlemde güvenilir bir arabulucu ve barış diplomasisinin öncü savunucusu olarak varlık gösteriyoruz. Barış, adalet ve istikrar için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Altun, Türkiye’nin dış politikada adalet ve karşılıklı anlayışa dayalı yaklaşımıyla küresel barışa katkı sağladığını vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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