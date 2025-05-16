Fahrettin Altun’dan İzmir’de Gazetecilerin Darp Edilmesine Tepki: 'Ana Muhalefet Partisinin Çözüm Bulabilmesini Umuyorum'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de CHP'nin miting hazırlıkları sırasında çıkan tartışmada bir gazetecinin darp edilmesini kınadı. Altun ‘Muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum’ dedi.

Fahrettin Altun’dan İzmir’de Gazetecilerin Darp Edilmesine Tepki: 'Ana Muhalefet Partisinin Çözüm Bulabilmesini Umuyorum'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir’de CHP'nin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen kazayı haberleştirmeye çalışırken darp edilen gazeteciler için bir ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, darp edilen muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fahrettin Altun’dan İzmir’de Gazetecilerin Darp Edilmesine Tepki: 'Ana Muhalefet Partisinin Çözüm Bulabilmesini Umuyorum' - Resim : 1

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darbedilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum. Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: AA

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