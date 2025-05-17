AKP Varank'ı Böyle Geri Çevirmiş: 'Gerginlik İstemiyoruz'

İktidarın uzun zamandır yeni bir anayasa hazırlığında olduğu bilinirken, bundan önce hukuki düzenlemeler kapsamında 10. Yargı Paketi gündeme gelecek. AKP tarafından hazırlanan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a umut hakkı ve hasta mahkumlarla ilgili infaz düzenlemesi gibi değişikliklerin yer aldığı iddia edilen paket, Kurban Bayramı öncesinde ele alınacak.

Nefes gazetesinin haberine göre; AKP Meclis Grubu yargı paketinin Meclis’e sunulmasından önce diğer partilerin hukukçuları ile bir araya gelerek kendi önerilerini paylaşacak ve onların da önerilerini dinleyecek. Yasa teklifinin uzlaşma içinde sunulmasını isteyen AKP yöneticileri, özellikle CHP'nin bu sürece katkı vermesini istiyor. AKP, ülkenin geleceği için tüm parti ve sivil toplum örgütlerinin "elini taşın altına koyması" gerektiğine inanıyor.

VARANK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Bu süreçte yaşananlar hakkında AKP'li bir ismin ise büyük hayal kırıklığı yaşadığı söyleniyor. İddiaya göre eski bakanlardan Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AKP grup yönetimine girmek istedi ancak reddedildi. Mustafa Varank’ın talebinin, "Yeni dönemde başta anayasa olmak üzere muhalefetle uzlaşma içinde bir çalışma gerekiyor. Gerginlik istemiyoruz. Bu yüzden mevcut yönetimle devam edilecek" sözleriyle geri çevrildiği öne sürüldü.

Kaynak: Nefes Gazetesi