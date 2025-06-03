Keserken Bıçağına Takıldı... Görenler Şoke Oldu! Sucuğun İçinden Çıkan Mide Bulandırdı

Erzincan’da marketten alınan bir paket sucuk, beklenmedik bir sürprizle gündeme geldi. Evinde sucuğu doğramaya hazırlanan vatandaş, bıçağının aniden takılmasıyla şüphelenip dikkatlice inceleme yaptı. Kısa süre sonra sucuk içinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.

İÇİNDEN METAL ÇIKTI

Vatandaş, sucuğun içinde yer alan parlak metal parçayı fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Metalin demir ya da alüminyum olabileceği tahmin edilirken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sucuğun içinde yer alan yabancı cisim net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı. Vatandaşlar, gıda güvenliği konusunda denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurgularken, olayın detaylı incelenmesi talep edildi.

Market yetkililerinin ya da üretici firmanın konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Olayla ilgili resmi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: İHA