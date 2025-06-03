Muğla Fena Sallandı! Panik Anları Kameralarda: Vatandaş Sokağa Döküldü

Marmaris'te meydana gelen deprem büyük bir paniğe ve korkuya yol açtı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anına ilişkin görüntüler sarsıntının boyutunu gözler önüne serdi.

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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.17 civarı meydana gelen depremin derinliği 36.64 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntının çevre illerden de hissedildiğini belirterek, bölgede AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muğla Fena Sallandı! Panik Anları Kameralarda: Vatandaş Sokağa Döküldü - Resim : 1

İlk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım yaşanmadığını kaydeden Bakan Yerlikaya, deprem sırasında panik nedeniyle Fethiye’de 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Yerlikaya, panik ve yüksekten atlama nedeniyle toplam 69 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 14’ünün tedavisinin olay yerinde yapıldığını, 8'inin ayakta tedavi sonrası taburcu edildiğini ve 46 kişinin tedavisinin acil servislerde sürdüğünü açıkladı.

Muğla Fena Sallandı! Panik Anları Kameralarda: Vatandaş Sokağa Döküldü - Resim : 2

KAMERALARDA

Büyük paniğe neden olan depremin meydana geldiği anlardaki endişe ve korku ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir videoda, restoranda yemek yiyen insanların sarsıntı başlar başlamaz kendilerini dışarı attığı anlar yer aldı.

Başka bir görüntüde ise uyuyan kedilerin deprem meydana geldiği anda yerlerinden zıpladığı görüldü.

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Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem!Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem!Güncel

Kaynak: DHA

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