CHP'li Belediyelere Operasyonda Gelişme: Gözaltına Alınanlar Hastaneye Götürüldü

İstanbul merkezli yürütülen 4 ayrı "yolsuzluk" soruşturması devam ederken bir gelişme yaşandı. Emniyette işlemleri tamamlanan isimler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çeşitli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialar, Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüyle ilgili inceleme ve Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyelerinin bazı birimlerini kapsayan dört ayrı dosya üzerinden operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen ve polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu toplam 34 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA-DHA