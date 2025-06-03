CHP'li Belediyelere Operasyonda Gelişme: Gözaltına Alınanlar Hastaneye Götürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolüne götürüldü.

CHP'li Belediyelere Operasyonda Gelişme: Gözaltına Alınanlar Hastaneye Götürüldü

İstanbul merkezli yürütülen 4 ayrı "yolsuzluk" soruşturması devam ederken bir gelişme yaşandı. Emniyette işlemleri tamamlanan isimler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çeşitli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialar, Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüyle ilgili inceleme ve Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyelerinin bazı birimlerini kapsayan dört ayrı dosya üzerinden operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen ve polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu toplam 34 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Belediyelere Operasyonda Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı 34'e YükseldiCHP'li Belediyelere Operasyonda Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı 34'e YükseldiGüncel

CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı KararıCHP'li Belediyelere Yeni Operasyon: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
İBB yolsuzluk Yolsuzluk
Sivas'ta Haber Alınamayan Yaşlı Çiftten Acı Haber Haber Alınamayan Yaşlı Çiftten Acı Haber
Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor
Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! Sakın Şemsiyesiz Çıkmayın... Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem! Marmaris Açıklarında 5.8'lik Deprem!
CHP'ye 'Kurultay' Soruşturması Tamamlandı! 12 İsmin Cezalandırılması İstendi 12 İsmin Cezalandırılması İstendi, Aralarında İmamoğlu da Var
Marmaris Depremi İzmir'de Büyük Depremi Tetikler mi? Artçı Depremler Devam Edecek mi? İzmir'de Büyük Deprem Tetiklenir mi? Artçılar Devam Edecek mi?
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! Sakın Şemsiyesiz Çıkmayın... Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı