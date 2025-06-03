Muğla'daki Depremin Ardından Uzman İsimlerden Peş Peşe Kritik Açıklamalar

Muğla'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Daha büyük bir deprem kapıda mı? Şiddetli depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklama geldi. Dr. Demirtaş, bu depremi 'hazırlık evresi' olarak değerlendirirken, Prof. Dr. Bektaş ise 'deprem göçü'ne dikkat çekti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Muğla'daki Depremin Ardından Uzman İsimlerden Peş Peşe Kritik Açıklamalar

AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece 02.17'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Manisa ve birçok ilde hissedildi. Panikleyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremin acı bilançosu da ortaya çıktı. Panik atak geçiren 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

'HAZIRLIK EVRESİ DEPREMİ'

Yaşanan sarsıntının daha büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Dr. Ramazan Demirtaş, bu depremin 'hazırlık evresi depremlerinden biri' olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Marmaris'in (#muğla) 30 km güney; Söğüt'ün 16 km GD; Rodos Adası'nın 17 km KD açıklarında, Ege-Kıbrıs Yayı üzerinde; 1609 (M>7.0) depreminin olduğu yerde: 03.06.2025 02:17 Mw=6.2 büyüklüğünde hazırlık evresi depremlerinden bir #deprem daha oldu." diye yazdı.

'DEPREM GÖÇÜ...'

Bir açıklama da Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Deprem göçünün Güney'den Muğla'ya doğru kaydığını söyleyen Prof. Dr. Bektaş, X hesabından şunları yazdı:

"14 Mayıs'tan beri Muğla M6 Depremleriyle tehdit ediliyordu. Bu gün oluşan M5,8 depremi bunun ispatıdır. Grit-Rodos deprem kuşağı Gediz- Simav Faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'ni 57 yıldan beri M6-7 depremleriyle büyütüyor. Deprem göçü güneyden Muğla'ya doğru devam edecek."

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