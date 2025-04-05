Ekmeğin İçinden Çıktı! Mide Bulandıran Görüntü: Ağzına Attı, Çiğnedi, Neye Uğradığını Şaşırdı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir fırından ekmeğin içinden çıkan şey şoke etti. Semih Can Akgümüş isimli vatandaş, aldığı ekmeğin içinden tırnak çıktığı ve durumu bildirdiği firma sahipleri tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Fırından ekmek ve poğaça alan vatandaş, eve gelip ekmeği çiğnemeye başladığında, içinde sert bir madde olduğunu fark etti. Eline alıp, incelediğinde ekmeğin içindekini tırnak parçasına benzetip, fırını arayan Akgümüş, durumu işletme yetkililerine bildirdi. İddiaya göre fırın sahibi tarafından tehdit edildiğini belirten Akgümüş, polise gitti. Akgümüş, içinden tırnak çıktığı ve durumu bildirdiği firma sahipleri tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ekmekten alınan numunelerin de polise teslim edildiği bildirildi.

SAATLERCE YANIT ALAMADI

Fırın yetkililerin ekmeğinden çıkanın plastik olabileceğini iddia ettiğini söyleyen Akgümüş, "27 Mart günü sabah saatlerinde, her zamanki gibi düzenli alışveriş yaptığım fırından 2 ekmek ve 4 poğaça aldım. Eve götürdüğümde ekmeklerden birinin içinden bir madde çıktığını fark ettim. Bunu çiğnerken hissettim ve çıkardığımda tırnağa benzeyen bir cisim olduğunu düşündüm. Yetkililer, WhatsApp üzerinden görüntü ve ses kaydı gibi belgeleri kendilerine iletmemi istedi. Ben de istenenleri gönderdim ancak saatlerce beklememe rağmen herhangi yanıt alamadım" diye konuştu.

Fırın yetkililerinden herhangi bir cevap alamadığını belirten vatandaş, daha sonra iş yeri sahibinin ekmeğin içinden çıkanın plastik olduğunu iddia ettiğini ancak kendisinin plastik olsa bile durumu değiştirmeyeceğini söylemesi üzerine tehdit edildiğini söyledi.

'GÜNÜNÜ GÖSTERECEĞİM' DİYEREK TEHDİT

Mağdur vatandaşın avukatı Süleyman Kesici de müvekkilinin tehdit edildiğini söyleyerek, "Müvekkilimin başına gelen olay, son derece tiksindirici ve iğrendirici bir durum. Gıda işletmelerinden hijyen standartlarına uygun davranmaları beklenirken, bu işletme hem bu kurallara uymamış hem de müvekkilime yönelik tehditkar bir tutum sergilemiştir. Gece saatlerinde işletmenin sahibi olduğunu söyleyen bir kişi, müvekkilimi arayarak çıkan maddenin tırnak değil, plastik olduğunu iddia etmiş ve ona bu maddeyi yakmasını söylemiştir. Yandığında plastik gibi erirse müvekkilimin kendisinden özür dilemesi gerektiğini, gerçekten tırnak olduğu ortaya çıkarsa müvekkilimin ayaklarına kapanacağını belirtmiştir. Bununla birlikte maddenin plastik olduğunun anlaşılması durumunda müvekkilime 'gününü göstereceğini' söyleyerek tehditler savurmuştur" dedi.

Kesici, "Bu olay, toplumun gıda güvenliğine güvenini sarsabilecek derecede ciddi bir durum” dedi.

Kaynak: DHA