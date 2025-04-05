Ünlü Markanın Ürünlerinde Skandal! Herkes Yıllardır Tüketiyordu, Şimdi Raflardan Acil Toplatılıyor

ABD’de oldukça sevilen bazı sos markaları, sağlık riski oluşturabilecek içerik hataları nedeniyle raflardan toplatılıyor. TW Garner Food Company tarafından yapılan açıklamaya göre, Texas Pete markasına ait iki farklı sos ürününün bazı partileri geri çağrılma sürecine girdi.

Geri çağırma kararı, Texas Pete Habanero Buffalo Sosu ve Texas Pete Sweet CHAbanero Sosu için geçerli. Şirket, bu partilerde içerik etiketlerinde eksiklik olduğunu ve bunun alerji riski taşıyan bireyler için tehlike oluşturabileceğini belirtti.