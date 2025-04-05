Ünlü Markanın Ürünlerinde Skandal! Herkes Yıllardır Tüketiyordu, Şimdi Raflardan Acil Toplatılıyor
ABD’de severek tüketilen bazı sos ürünleri, içerik etiketlerinde alerjen uyarısı bulunmaması nedeniyle raflardan toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de oldukça sevilen bazı sos markaları, sağlık riski oluşturabilecek içerik hataları nedeniyle raflardan toplatılıyor. TW Garner Food Company tarafından yapılan açıklamaya göre, Texas Pete markasına ait iki farklı sos ürününün bazı partileri geri çağrılma sürecine girdi.
Geri çağırma kararı, Texas Pete Habanero Buffalo Sosu ve Texas Pete Sweet CHAbanero Sosu için geçerli. Şirket, bu partilerde içerik etiketlerinde eksiklik olduğunu ve bunun alerji riski taşıyan bireyler için tehlike oluşturabileceğini belirtti.
CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR
Yetkililer, özellikle Habanero Buffalo Sosu’nun içeriğinde yer alan ve etiketinde belirtilmeyen sülfit maddesinin ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurguladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) da bu konuda uyarıda bulunarak, sülfit hassasiyeti olan bireylerin ürünü tüketmeleri durumunda sağlık sorunları yaşayabileceğine dikkat çekti.
Öte yandan Sweet CHAbanero Sosu’nun da içerik bilgisindeki eksiklikler nedeniyle aynı kapsamda geri çağrıldığı belirtildi.
TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI YAPILDI
TW Garner Food Company, etkilenen ürünleri satın alan tüketicilere ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulundu. Sağlık riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten şirket, bu adımın tamamen tüketici güvenliği için atıldığını vurguladı.