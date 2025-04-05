Selen'i Öldürüp Annesini Yaralayan Saldırganın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'de dün eski nişanlısı Selen Sakın ile annesi Medine Serpil Kaynak'ın önünü kesen, Sakın'ı öldürüp annesini yaralayan ardından da kendisini öldüren Necat Yorğun'un saldırısı öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olaydan önce Yorğun ile Kaynak'ın tartıştığı ve saldırganın kadına bi cisim fırlattığı görüldü.

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İzmir'in Çiğli ilçesindeki Yeni Mahalle Mahallesi'nde, dün saat 17.30 sıralarında Necat Yorğun (35) adlı erkek, sokakta eski nişanlısı Selen Sakın (39) ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'ın (70) önünü kesti. Ardından Yorğun, Kaynak'a ve Selen Sakın'a ateş etti, sonrasında da aynı tabancayla göğsüne ateş edip, intihar etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Necat Yorğun hastanede ölürken, Medine Serpil Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 2 otomobile de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Selen'i Öldürüp Annesini Yaralayan Saldırganın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

BİR CİSİM FIRLATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayın başlangıç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anne ile kızın yaşadığı sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Sakın'ın annesi Kaynak'ın güvenlik görevlilerinin bulunduğu site giriş noktasına doğru geldiği, o sırada aynı noktaya gelen Yorğun ile Kaynak'ın tartışması yer aldı. Ayrıca Yorğun'un elindeki bir cismi Kaynak'a fırlatıp, sokağa doğru hızla yürümesi görüntülere yansıdı.

Selen'i Öldürüp Annesini Yaralayan Saldırganın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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İzmir Kadın Polis
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