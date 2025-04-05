Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Avukatlar Günü Mesajı

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü... Adalet Bakanı Tunç, paylaştığı Avukatlar Günü mesajında 'hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, bağımsız yargı' vurgusu yaptı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Avukatlar Günü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında 'hukukun üstünlüğü' vurgusu yapan Bakan Tunç, avukatların Avukatlar Günü'nü kutladı.

İşte Yılmaz Tunç'un açıklaması:

"Hukukun üstünlüğü ilkesinin teminatı, adaletin tesisinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum. Serbest savunmanın temsilcisi avukatlar, sadece birer hak savunucusu değil, aynı zamanda toplumsal barışın, birey hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının güvencesidir.

Savunma makamının gücü, adalet sistemimizin gücüdür. Bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı için güçlü bir savunma şarttır. Adalet Bakanlığı olarak yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve Hukuk Devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hukuk ve adalet için emek veren, mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren tüm avukatlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

AVUKATLAR GÜNÜ HAKKINDA

Avukatlar Günü, her yıl 5 Nisan'da Türkiye'de, avukatların toplumsal hayattaki önemli rollerine dikkat çekmek amacıyla kutlanır. 1969 yılından bu yana kutlanan bu gün, avukatların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorluklara ve toplumsal adaletin sağlanmasındaki katkılarına vurgu yapar.

Bakan Tunç Avukatlar Günü'nde Açıkladı! Bugün İtibarıyla BaşlıyorBakan Tunç Avukatlar Günü'nde Açıkladı! Bugün İtibarıyla BaşlıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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