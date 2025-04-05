Bakan Tunç Avukatlar Günü'nde Açıkladı! Bugün İtibarıyla Başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlar Günü'nde yaptığı açıklamayla CMK müdafi ücretlerinin UYAP'tan online olarak ödenebileceğini duyurdu. Tunç, uygulamanın bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Bakan Tunç Avukatlar Günü'nde Açıkladı! Bugün İtibarıyla Başlıyor

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlar Günü'nde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen avukatların ücretlerinin Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) üzerinden online olarak ödenebileceğini açıkladı. Bakan Tunç, yeni sistemin bugün itibarıyla başladığını söyledi.

'BUGÜN İTİBARIYLA...'

İşte Bakan Tunç'un açıklaması:

"Yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık.

Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği’nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık.

Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak.

Bu uygulamayla;

  • Zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak.
  • Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak.
  • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak.

Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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