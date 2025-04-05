Dönüş Yolculuğu Başladı, Tekirdağ'da Yoğunluk Oluştu

Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerinde ya da tatil beldelerinde gidenlerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş yolunda Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

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Bayram tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. Özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluklar yaşandı.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam eden polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

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