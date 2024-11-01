Yemek Yerken Hayatının Şokunu Yaşadı... Ekmeğin İçinden Çıkan Mide Bulandırdı!

Gündemden düşmeyen gıda skandalları, tüketicilerde hijyen ve gıda güvenliği konusunda panik yaratırken, Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden çıkan karşısında şoke oldu.

Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olayın arkasından vatandaş, ilgili yerlere şikayette bulundu.

Kaynak: İHA