Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İfşa Listesi Güncellendi: Gıda Skandalında 20 Yeni Ürün... Bunları Alırken Bir Daha Düşünün!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi. Her iki listeye toplam 20 yeni ürün eklendi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine pul biber, adana kebap, kıymalı börek harcı, zeytinyağı, dana kıyma, pide harcı ve tereyağı, peynir, sumak, kekik eklendi.

Bu listeye göre; pide harcından kalp, dana kıymadan kanatlı eti, zeytinyağından tohum yağı, kıymalı börek harcından taşlık, adana kebaptan kanatlı eti, pul biberden gıda boyası, kekikten yabancı madde, sumaktan gıda boyası, peynirden bitkisel yağ ve terayağından bitkisel yağ çıktı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise bitkisel karışım yağ, toz kırmızı biber, isot ve sumak eklendi. Bu ürünlerde 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem