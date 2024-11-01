Bakanlık Ünlü Zeytinyağı Markalarını Sahtecilikten İfşa Etti! İçinden Neler Çıktı Neler

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünlere eklediği hileli gıdalar listesini yeniden güncelledi. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan yeni listeye göre, 5 farklı zeytinyağı markasında zararlı madde tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi. Ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ yapıldığı ve bu sebeple uygunsuz bulunan firmalar ve ürünler bakanlık tarafından açıklandı.