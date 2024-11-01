Bakanlık Ünlü Zeytinyağı Markalarını Sahtecilikten İfşa Etti! İçinden Neler Çıktı Neler
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelleme devam ediyor. Listede 5 zeytinyağı markası daha taklit ve tağşiş ürünlere eklendi. İşte tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları...
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünlere eklediği hileli gıdalar listesini yeniden güncelledi. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan yeni listeye göre, 5 farklı zeytinyağı markasında zararlı madde tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi. Ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ yapıldığı ve bu sebeple uygunsuz bulunan firmalar ve ürünler bakanlık tarafından açıklandı.
GIDADA KULLANILMAYAN BOYA TESPİT EDİLDİ
Üreticilerin, zeytinyağı yerine daha ucuz olan tohum yağlarını karıştırarak tüketicileri yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki ‘Hejjo Gıda İnşaat Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ firmasının ‘Bitkisel Karışım Yağ’ ürününde ‘Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya’ tespit edildiği ortaya çıktı.
Listede yer alan ürünler ise şu şekilde:
ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Ayvalık Köybirlik
Sızma taş baskı zeytinyağı 5 litre- Aydın - Köşk-
ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Kuzey Ege- Ayvalık-Soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı 5 litre- Aydın - Köşk
ZEKİ KOÇHAN / Mudanya Köy-Koop.- Naturel sızma zeytinyağı 5 litre- Aydın - Köşk
ZEKİ KOÇHAN/ Ege Tadim- Naturel sızma soğuk sıkım zeytinyağı 1 litre- Aydın - Köşk
BAMBEE PROPOLIS - ARDA ŞEN/Bambee- Bambee erken hasat naturel sızma zeytinyağı 1 litre Antalya - Muratpaşa
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, "Zeytinyağı alırken mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapın, ürünün etiket bilgilerini dikkatlice inceleyin ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirin" uyarısında bulundu.