Ünlü Peynir Firması Bakanlığın İfşa Listesine Girdi! Yaptıkları Hileler Pes Dedirtti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesine 2 marka daha girdi. Diyarbarkır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünlerini açıklamaya devam ediyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.
Diyarbarkır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve natamisin tespit olduğu belirlendi.
Listede en çok hilenin zeytinyağı, kırmızı et, lahmacun, baharat, yoğurt ve peynirde yapıldığı görülüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 28 Ekim tarihli listede ise 2 ürün yer aldı.
Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı. Zeytinyağında sıkça kullanılan tohum yağı karışımı olduğu açıklandı.
Öte yandan Çermik Peynircilikle ilgili "Şikayet Var" adlı sitede çok sayıda şikayet olduğu görüldü.
Söz konusu şikayetlerden bazıları şöyle:
"Çermik yörem peynirden aldığım 3 kg tulum 2 kg otlu peynir 5 kg toplam resmen tereyağı alınmış ekşimek çıktı. İçine biraz ot karıştırıp sıkıştırıp peynir görüntüsü verip el yapımı diye yanıltıyorlar."
"Yöresel Çermik Peynircilik'ten aldığım tulum peyniri çok kötü çıktı, yenilecek gibi değildi. Çok acı bir tadı vardı, videolarda gösterilen peynirle alakası yoktu."
NATAMİSİN NEDİR?
Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olan ve bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili olan bir bileşiktir. Genellikle gıda koruyucu olarak kullanılır ve özellikle süt ürünleri, et ve bazı işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek için tercih edilir.
NATAMİSİN'İN ZARARLARI
Toksik olmamakla birlikte, aşırı tüketimi ya da uzun süreli maruziyet bazı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ciltte kaşıntı, döküntü gibi alerjik belirtiler görülebilir.
Göz veya cilt ile uzun süre temas ettiğinde tahrişe neden olabilir. Bağırsak florası üzerinde olumsuz etki yapabilir. Natamisin, bağırsaktaki yararlı bakterileri etkilemediği düşünülse de, uzun süreli ve aşırı tüketimde dengenin bozulmasına yol açabilir.
Hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.