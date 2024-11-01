Dün İki Vekiller Görüşmüş... TBMM'de İntihar Girişiminden 'İşsizlik' Çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şahıs milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, ikna edilerek çıktığı yerden indirildi. S.F. isimli şahsın, işsiz bir psikolog olduğu; dün AKP'li Galip Ensarioğlu ve CHP'li Tanrıkulu ile görüştüğü, bugün ise AKP'li Ensarioğlu ile yine randevusu olduğu ancak makama uğramadan çatıya çıktığı öğrenildi.

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GERÇEK GÜNDEM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir vatandaş ,intihar girişiminde bulundu. Vatandaş, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıktı.

Dün İki Vekiller Görüşmüş... TBMM'de İntihar Girişiminden 'İşsizlik' Çıktı - Resim : 1

İntihar girişiminin fark edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un devreye girmesiyle şahıs ikna edilerek çıktığı yerden indirildi.

Koruma müdürlüğü kısa bir ifadesini aldıktan sonra şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Dün İki Vekiller Görüşmüş... TBMM'de İntihar Girişiminden 'İşsizlik' Çıktı - Resim : 2

DÜN İKİ VEKİLLE GÖRÜŞMÜŞ

İntihar girişiminde bulunan S.F. isimli şahsın 34 yaşında, Diyarbakır doğumlu ve psikolog olduğu ortaya çıktı. S.F.'nin dün AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştüğü ve bu görüşmede işsiz olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Bunun üzerine S.F. dün bir otele yerleştirildi ve yemek yedirildi.

Dün İki Vekiller Görüşmüş... TBMM'de İntihar Girişiminden 'İşsizlik' Çıktı - Resim : 3

BUGÜN DE RANDEVUSU VARMIŞ

Bugün ise S.F.'nin AKP'li Ensarioğlu ile randevusu olduğu ve TBMM'ye de bu şekilde girdiği öğrenildi. S.F.'nin Ensarioğlu'nun makamına uğramadan çatıya çıktığı bildirildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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