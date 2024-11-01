Bayrampaşa'da Dehşet: Damadını Öldürüp İntihar Etti

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşet saçtı. Damadını öldüren kayınpeder daha sonra intihar etti.

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Bayrampaşa'da Dehşet: Damadını Öldürüp İntihar Etti

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Bayrampaşa'da Dehşet: Damadını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı.

Bayrampaşa'da Dehşet: Damadını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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