Eski Milli Futbolcu Semih Şentürk'e Barcelona'da Kapkaç Saldırısı

Eski milli futbolcu Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı. Çantasını kurtaran Şentürk, kolundaki saati ise kurtaramadı.

Eski Milli Futbolcu Semih Şentürk'e Barcelona'da Kapkaç Saldırısı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.

Semih Şentürk'ten Duygusal VedaSemih Şentürk'ten Duygusal VedaSpor

Kaynak: Patronlar Dünyası

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