Edirne'de Feci Kaza: Cip Direğe Çarptı, Ölü ve Yaralılar Var

Edirne'de bir cip, yol kenarındaki yön levhasının beton direğine çarptı. Feci kazada cipin sürücü ile 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Edirne'de Feci Kaza: Cip Direğe Çarptı, Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Doğukan İçem'in kullandığı 59 LA 970 plakılı cip, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yön levhasının beton direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de Feci Kaza: Cip Direğe Çarptı, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Ekiplerin kontrolünde sürücü Doğukan İçem (20) ile Ferit Azat Çölçınar'ın (21) öldüğü belirlendi. Yaralanan B.A. (31), T.C.U. (22) ve M.K. (20), ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de Feci Kaza: Cip Direğe Çarptı, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: DHA

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