Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler

Batman'da eşi Tuba (32) ve oğlu Ali Ensar'ı öldürdükten sonra intihar eden Nesim Adım defnedildi. Üç kişilik ailenin cenazeleri yan yana toprağa verildi. Nesim Adım'ın olay öncesi borçları olduğuna dair bir not bıraktığı iddia edildi.

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Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler

Olay, dün öğleden sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları, Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler - Resim : 1

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre; Nesim Adım'ın oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler - Resim : 2

BORÇLARI OLDUĞUNA DAİR NOT BIRAKMIŞ

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Nesim Adım'ın olay günü saat 02.00'de, kendisi, eşi ve çocuğunun olduğu bir görüntü paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Nesim Adım'ın olay öncesi borçları olduğuna dair bir not bıraktığı iddia edildi.

Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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