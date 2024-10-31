MSB: Son Bir Haftada 198 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 86’ya ulaştığını bildirdi. Mili Savunma Bakanlığı kaynakları da gündemdeki savunma ve güvenlik konularına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları sorulara şu cevapları verdi:

DİYARBAKIR’A ACİL İNİŞ YAPAN EUROFIGHTER UÇAĞI

“29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.

EUROFIGHTER VE F16 KONUSUNDA SON DURUM

Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.

198 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2.419 (Irak 1.256 / Suriye:1.163) teröristi etkisiz hâle getirildi. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye’nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

86 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86’ya ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir.

SINIR GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda; Son bir hafta içerisinde, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.273 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85.024’e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın (3.786 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Kaynak: DHA