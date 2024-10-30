Batman'daki Villada Aile Katliamı: Anne, Baba ve Çocukları Ölü Bulundu

Batman'da bir villada anne, baba ve çocuğunun cansız bedeni bulundu. Şahsın, karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Batman'da bir villada aile katliamı yaşandı. Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi.

Batman'daki Villada Aile Katliamı: Anne, Baba ve Çocukları Ölü Bulundu - Resim : 1

Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'daki Villada Aile Katliamı: Anne, Baba ve Çocukları Ölü Bulundu - Resim : 2

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Batman'daki Villada Aile Katliamı: Anne, Baba ve Çocukları Ölü Bulundu - Resim : 3

Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
CHP'li Özer'in Avukat Kızı Emniyet Binasına Alınmadı CHP'li Özer'in Avukat Kızı Emniyet Binasına Alınmadı
Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın
Tuvalet Kâğıtlarının Özellikle Beyaz Renk Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış: Duyunca Çok Şaşıracaksınız Tuvalet Kâğıtlarının Özellikle Beyaz Renk Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış: Çok Şaşıracaksınız
Ölümlü Kaza Davasında Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık'a Tepki Ölümlü Kaza Davasında Zehra Kınık'a Tepki