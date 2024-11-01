Ünlü Çikolata Markası da Artık Kara Listede! Yiyeni Hastanelik Ediyor

Peş peşe yaşanan gıda skandallarının ardından şimdi de ünlü çikolata markasından dikkat çeken bir adım geldi. Macar üretici Felföldi Édességgyártó Kft. “MisterChoc Chocolate Pretzels” ismindeki ürününü geri çağırdı. Türkiye'de de satılan ürünün ağız ve dil yaraları meydana getirdiği ortaya çıktı.

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Ünlü Çikolata Markası da Artık Kara Listede! Yiyeni Hastanelik Ediyor

Türkiye son bir ayı, art arda meydana gelen gıda skandalları nedeniyle güvensizlik içerisinde geçirirken, bu kez de bir çikolata ürünü tüketicileri panikletti. Macar firma Felföldi Édességgyártó Kft., “MisterChoc Chocolate Pretzels” adlı ürününü piyasadan çekme kararı aldığını açıkladı. Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerler olan bu ürünün, ağız ve dil yaralarına sebep olabildiği anlaşıldı. Bunun ardından ürünün satışa sunulduğu Türkiye'de de endişe yaşandı.

Ünlü Çikolata Markası da Artık Kara Listede! Yiyeni Hastanelik Ediyor - Resim : 1

'SAKIN TÜKETMEYİN' UYARISI

Geri çağrılan ürün, 140 gramlık torbalarda satılan krakerlerden oluşuyor. Son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan bu ürün, her yaş grubundan tüketiciye hitap ettiği için büyük kitlelere ulaşırken, uzmanlar ise tehlikeye işaret ederek bu ürünün tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.

FATURASIZ İADE EDİLEBİLİR

MisterChoc çikolatalı krakerleri satın alan kişilerin, ürünü en yakın mağazaya iade etmesi gerektiği, iade işlemi için de fatura ibrazı gerekmediği belirtildi. İade edilen ürünün bedelinin müşterilere geri ödeneceği açıklandı.

Ünlü Çikolata Markası da Artık Kara Listede! Yiyeni Hastanelik Ediyor - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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