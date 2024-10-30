Uzmanlardan Hayati Uyarı: Bu Gıdaları Sakın Evinize Almayın, Bütün Vücudu Hasta Ediyor
ABD'li Dr. Saurabh Sethi, gıda maddelerinde sıklıkla kullanılan üç kimyasalın ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda tüketicileri uyardı. New York Post'ta yayımlanan haberde, bu kimyasalların kanser, kalp hastalıkları ve diğer birçok sağlık sorununa zemin hazırladığı belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
BMJ dergisinde yayımlanan bir araştırma, işlenmiş gıda ürünlerinde yaygın olarak bulunan UPF’lerin (Ultra İşlenmiş Gıdalar) zihinsel, solunum, kardiyovasküler ve metabolik sistemlerde toplam 32 farklı sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. Raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan bu maddelerin, diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra kansere de neden olabileceği ifade edildi.
TEHLİKELİ KİMYASALLAR BARINDIRIYOR
Kaliforniya'da görev yapan Dr. Sethi, gıda endüstrisinde kullanılan tartazin, BHA ve potasyum bromatın insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Sethi, bu kimyasalların bazı ülkelerde yasaklandığını hatırlatarak, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatlice okuma çağrısında bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem