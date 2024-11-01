Korkunç Kaza! Devrilip Alev Alan Otomobildeki 2 Kişi Öldü

Malatya'da devrilip alev alan otomobilin içindeki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Korkunç Kaza! Devrilip Alev Alan Otomobildeki 2 Kişi Öldü

Malatya-Hekimhan kara yolu üzerinde Berat Şahintürk’ün kontrolünü yitirdiği 44 ABB 728 plakalı otomobil, taklalar atarak devrildi. Alev alıp yanmaya başlayan otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Korkunç Kaza! Devrilip Alev Alan Otomobildeki 2 Kişi Öldü - Resim : 1

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Şahintürk ve Zeyveli'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç Kaza! Devrilip Alev Alan Otomobildeki 2 Kişi Öldü - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Katliam Yasasının 3 Aylık Utanç Raporu! En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası
Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama Geliyor Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama Geliyor
Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli
AFAD Duyurdu! Manisa'da Deprem AFAD Duyurdu! Manisa'da Deprem