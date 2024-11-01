Katliam Yasasının 3 Aylık Utanç Raporu! En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası

AKP’nin sokak hayvanlarının katledilmesine dair hazırladığı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 30 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hayvan hakları savunucuları tarafından “Katliam Yasası” olarak adlandırılan yasanın kabul edilmesinin ardından art arda katliam haberleri gelmeye devam ediyor.





'Komşunum Nöbetteyim' topluluğunun hazırladığı verilere göre, yasanın geçtiği günden bugüne geçen 3 aylık sürede en az 142 hayvan ya işkenceye uğradı ya da katledildi.

Katliamların yanı sıra kötü muamele ve işkencelerin sayısında da artış yaşandı. Verilere göre, Ağustos ayında en az 43, Eylül ayında 46, Ekim ayında ise 52 vaka meydana geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem