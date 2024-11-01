Katliam Yasasının 3 Aylık Utanç Raporu! En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası

'Komşunum, Nöbetteyim' topluluğunun verilerine göre, hayvanların katledilmesine dair yasanın kabulünden bugüne en az 142 hayvan ya işkenceye uğradı ya da öldürüldü.

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Katliam Yasasının 3 Aylık Utanç Raporu! En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası

AKP’nin sokak hayvanlarının katledilmesine dair hazırladığı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 30 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hayvan hakları savunucuları tarafından “Katliam Yasası” olarak adlandırılan yasanın kabul edilmesinin ardından art arda katliam haberleri gelmeye devam ediyor.

Katliam Yasasının 3 Aylık Utanç Raporu! En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası - Resim : 1

'Komşunum Nöbetteyim' topluluğunun hazırladığı verilere göre, yasanın geçtiği günden bugüne geçen 3 aylık sürede en az 142 hayvan ya işkenceye uğradı ya da katledildi.

Katliam Yasasının 3 Aylık Utanç Raporu! En Az 142 Hayvana İşkence ve Öldürme Vakası - Resim : 2

Katliamların yanı sıra kötü muamele ve işkencelerin sayısında da artış yaşandı. Verilere göre, Ağustos ayında en az 43, Eylül ayında 46, Ekim ayında ise 52 vaka meydana geldi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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