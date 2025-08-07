Dünya Devleri Otomotiv Piyasasına Bayrak Açtı! Ortaklık İmzaları Resmen Atıldı: 5 Yeni Model Geliyor

Otomotiv devleri General Motors (GM) ve Hyundai, uzun süredir kulislerde konuşulan stratejik iş birliğini sonunda resmileştirdi. İki şirket, büyük ölçüde Güney Amerika pazarını hedefleyen beş yeni model geliştirmek üzere ortaklık kurdu. Bununla birlikte, Kuzey Amerika için tamamen elektrikli bir ticari aracın da projeler arasında olduğu duyuruldu.

Son Güncelleme:
Dünya Devleri Otomotiv Piyasasına Bayrak Açtı! Ortaklık İmzaları Resmen Atıldı: 5 Yeni Model Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş birliği kapsamında geliştirilecek araçların detayları henüz açıklanmasa da, planlar arasında otomobil, crossover, kompakt pickup ve orta boy pickup modellerinin bulunduğu belirtildi. GM, orta boy pickup geliştirme sürecinin liderliğini üstlenirken; diğer araçların geliştirilmesi Hyundai'nin sorumluluğunda olacak.

Yeni modellerin tamamı hem içten yanmalı motor hem de hibrit sistemlerle çalışabilecek esnek bir mimariyle tasarlanacak. Güney Amerika pazarına özel olarak geliştirilecek bu araçların 2028 yılında yollarda olması bekleniyor.

Dünya Devleri Otomotiv Piyasasına Bayrak Açtı! Ortaklık İmzaları Resmen Atıldı: 5 Yeni Model Geliyor - Resim : 1

KUZEY AMERİKA’YA ÖZEL ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ

Ortak girişimin dikkat çeken bir diğer ayağı ise Kuzey Amerika pazarına yönelik tam elektrikli bir ticari araç. Bu yeni modelin, Hyundai’nin ST1 ya da Kia’nın PV5 platformlarını temel alabileceği ve Chevrolet Express ile GMC Savana gibi klasik modellerin yerini alabileceği konuşuluyor.

YILLIK 800 BİN ARAÇ SATIŞI HEDEFLENİYOR

GM ve Hyundai, iş birliğinin meyvesi olan araçlardan yılda 800 binden fazla satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ortak platformlar kullanılacak olsa da, her modelin tasarımı markaların kendine has kimliklerini koruyacak şekilde şekillendirilecek.

Dünya Devleri Otomotiv Piyasasına Bayrak Açtı! Ortaklık İmzaları Resmen Atıldı: 5 Yeni Model Geliyor - Resim : 2

TEDARİK ZİNCİRİ VE MALZEMEDE DE ORTAKLIK

İki şirket sadece araç geliştirme konusunda değil; aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi, lojistik, taşıma, hammadde temini, düşük karbonlu çelik ve otomotiv bileşenleri gibi alanlarda da iş birliği yapmayı planlıyor. Böylece hem Kuzey hem de Güney Amerika’daki operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

O Tarihe Dikkat: İçgüdülerinize Yenik Düşmemeniz Gerektiğinin 3 İşaretiO Tarihe Dikkat: İçgüdülerinize Yenik Düşmemeniz Gerektiğinin 3 İşaretiYaşam

Deterjan Gözüne 1 Kaşık Ekleyin, Elektrik Faturanızı Yarıya İndirinDeterjan Gözüne 1 Kaşık Ekleyin, Elektrik Faturanızı Yarıya İndirinEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Elektrikli Otomobil
Son Güncelleme:
Ölümüyle Hayranlarını Perişan Etmişti: Ferdi Tayfur'un Gerçek Adını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Gerçek Adı Şaşkına Çevirdi!
'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
AKP'nin Önemli İsimden Kara Haber: Yüzde 2 Bin Zam Geliyor, Hazırlıklı Olun! Yüzde 2 Bin Zam Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı