Dünya Devleri Otomotiv Piyasasına Bayrak Açtı! Ortaklık İmzaları Resmen Atıldı: 5 Yeni Model Geliyor

İş birliği kapsamında geliştirilecek araçların detayları henüz açıklanmasa da, planlar arasında otomobil, crossover, kompakt pickup ve orta boy pickup modellerinin bulunduğu belirtildi. GM, orta boy pickup geliştirme sürecinin liderliğini üstlenirken; diğer araçların geliştirilmesi Hyundai'nin sorumluluğunda olacak.

Yeni modellerin tamamı hem içten yanmalı motor hem de hibrit sistemlerle çalışabilecek esnek bir mimariyle tasarlanacak. Güney Amerika pazarına özel olarak geliştirilecek bu araçların 2028 yılında yollarda olması bekleniyor.

KUZEY AMERİKA’YA ÖZEL ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ

Ortak girişimin dikkat çeken bir diğer ayağı ise Kuzey Amerika pazarına yönelik tam elektrikli bir ticari araç. Bu yeni modelin, Hyundai’nin ST1 ya da Kia’nın PV5 platformlarını temel alabileceği ve Chevrolet Express ile GMC Savana gibi klasik modellerin yerini alabileceği konuşuluyor.

YILLIK 800 BİN ARAÇ SATIŞI HEDEFLENİYOR

GM ve Hyundai, iş birliğinin meyvesi olan araçlardan yılda 800 binden fazla satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ortak platformlar kullanılacak olsa da, her modelin tasarımı markaların kendine has kimliklerini koruyacak şekilde şekillendirilecek.

TEDARİK ZİNCİRİ VE MALZEMEDE DE ORTAKLIK

İki şirket sadece araç geliştirme konusunda değil; aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi, lojistik, taşıma, hammadde temini, düşük karbonlu çelik ve otomotiv bileşenleri gibi alanlarda da iş birliği yapmayı planlıyor. Böylece hem Kuzey hem de Güney Amerika’daki operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

