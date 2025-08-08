Rende Sitesi'ndeki Yıkımda AKP'li Başkan Yarımcılarına Soruşturma İzni Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalar görülmeye devam ederken, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Rende Esenpark Evleri'ne ilişkin soruşturmada, aralarında eski ve yeni AKP Antakya Belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Antakya’daki Rende Esenpark Evleri’nin yıkılması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Rende Esenpark Evleri'nin yıkılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapım sorumlusu müteahhit Arif Sami Rende, yapım sorumlusu Sedat Rende, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, proje ve uygulama denetçisi mimar İsmail Sevgi, statik proje müellifi inşaat mühendisi Cemil Tileylioğlu, kontrol elemanı inşaat mühendisi Hüseyin Atar ve proje ile uygulama denetçisi inşaat mühendisi Mustafa Kahraman hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Sanıkların tümü tutuksuz yargılanıyor.

KAYMAKAMLIK KISMEN İZİN KISMEN RET KARARI VERMİŞTİ

Başsavcılık binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulunmuş ancak, Antakya Kaymakamlığı, bu talebe kısmen izin kısmen de ret kararı vermişti.

Taraflar bu karara itiraz ederken, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, depremde yıkılan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Antakya Belediyesi’nde görevli 10 yönetici hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Mahkemenin kararında eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Karakaplan, eski Başkan Yardımcısı Vekili ve halen görevde olan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer, Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ile Şehircilik Müdür Vekili Mehmet Zeki Tahiroğlu, eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Muhammet Cevdet Havayıoğlu, eski mimar ve inşaat mühendisleri Ayşegül Uğur, Mevlüt Semih Küreç, Fahriye Aktaş ve Mehmet Bük hakkında daha önce verilen soruşturma izni kararına yapılan itirazları reddetti.

Daha önce soruşturma izni verilmeyen eski makine mühendisi Hayrinnisa Kimyeci ve jeoloji mühendisi Tüge Gündüz hakkında yapılan itirazlar ise kabul edildi.

Kaynak: ANKA