'Sahte Diplomalı 400 Akademisyen' İddiası... YÖK'ten Flaş Hamle

400 akademisyenin 'sahte diplomalı' olduğu iddiasının gündemde gelmesi sonrası YÖK'ten flaş bir hamle geldi. YÖK, iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun 'bu iddiayı ortaya atan ve yayanlar hakkında' olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
'Sahte Diplomalı 400 Akademisyen' İddiası... YÖK'ten Flaş Hamle
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sahte diplomalı 400 akademisyen iddiasında bulunan kişi ve kurumlar için suç duyurusunda bulundu.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "iddiayı ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu" denildi.. Açıklamada, "Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

'Sahte Diplomalı 400 Akademisyen' İddiası... YÖK'ten Flaş Hamle - Resim : 1
YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu haberlerin tamamen asılsız ve spekülatif olduğunu belirterek, "Bu tür yalan haberlerle yükseköğretim sistemimizi ve bilim insanlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülük, üniversitelerimize olan güveni sarsmaya çalışmaktır" dedi.

'ASILSIZ İDDİALA DEVAM EDİYOR'

Özvar, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır. Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
'Sahtecilik Zinciri'nin Kilit İsmi İfşa Etti! Skandala Yeni Pencere Açan 'Joker Eleman' İddiası, 4 Yıl Boyunca Kimse Fark Etmemiş'Sahtecilik Zinciri'nin Kilit İsmi İfşa Etti! Skandala Yeni Pencere Açan 'Joker Eleman' İddiası, 4 Yıl Boyunca Kimse Fark EtmemişGüncel
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sahte Diploma Skandalında İtiraf Gibi Açıklama: 'Bir Yıl Önce Fark Ettik'AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sahte Diploma Skandalında İtiraf Gibi Açıklama: 'Bir Yıl Önce Fark Ettik'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
YÖK Akademisyen
Son Güncelleme:
Türk Müziğinin Minik Serçesi'ydi: Sezen Aksu'nun Gerçek İsmini Görünce Çok Şaşıracaksınız! Meğer Yıllarca Herkesten Saklamış Gerçek İsmini Duyunca Şaşkına Döneceksiniz!
Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı
Kadıköy'de 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Yürekler Ağza Geldi Kadıköy'de 11 Katlı Binada Yangın Paniği
Denizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya Soktu Denizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya Soktu
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...