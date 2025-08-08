Bursalı Besicilere 2 Destek Birden! Belediye Başkanı Yeni Projeyi Duyurdu

Bursa’da küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesi başlatıldı. Proje ile aile işletmelerini büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesini başlattıklarını açıkladı.

Bursa’da kırsal bölgelerdeki üreticileri her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirten Bozbey, son olarak çiftçilere mazot desteği ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

'ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Tarıma ve üretime bereket getirmesini dileyen Bozbey, "Bir taraftan tarımı desteklerken diğer taraftan hayvancılığın gelişimi için de çalışıyoruz. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda yeni bir proje başlattık. Küçükbaş hayvancılık yapanlara aşı ve yem desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha fazla hayvan bakmalarını ve gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sitesine girerek başvuru yapabilirler. Başvurulara göre de destek olacağız. Yeter ki üretim olsun. Yeter ki üretim konusunda gayret olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız" dedi.


Kaynak: AA

Bursa Çiftçi
