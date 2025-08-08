Tarlasında Hasat Etti: 20 Ton Ürünü Önüne Gelene Bedava Dağıttı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hayırsever bir çiftçi, tarlasında yetiştirdiği patatesleri mahalle halkına ücretsiz dağıttı.

Son Güncelleme:
Tarlasında Hasat Etti: 20 Ton Ürünü Önüne Gelene Bedava Dağıttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ece Mahallesi’nde yaşayan hayırsever çiftçi, kendi arazisinde hasat ettiği 20 ton patatesi vatandaşlara bedavaya dağıttı. Tırla mahalleye getirilen patatesler, 20’şer kiloluk çuvallar halinde hazırlanarak bölge halkına teslim edildi. Dağıtım sırasında vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, üreticinin bu anlamlı hareketi büyük takdir topladı.

Tarlasında Hasat Etti: 20 Ton Ürünü Önüne Gelene Bedava Dağıttı - Resim : 1

Destekten faydalanan vatandaşlar, bu zor ekonomik koşullarda yapılan yardımın çok değerli olduğunu belirtirken, hayırsever üreticiye teşekkür etti. Yardımın her yıl tekrarlanmasını isteyen mahalleli, “Böyle insanlar oldukça umut hep var” dedi.

Tarlasında Hasat Etti: 20 Ton Ürünü Önüne Gelene Bedava Dağıttı - Resim : 2

Faizler Düştü, Kredi Yarışı Başladı! En Uygun Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Belli OlduFaizler Düştü, Kredi Yarışı Başladı! En Uygun Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Belli OlduEkonomi

İzmir'de Su Kesintisi Başlayınca Satışlar Patladı! Talep Yüzde 100 Arttı, Raflar Boşaldıİzmir'de Su Kesintisi Başlayınca Satışlar Patladı! Talep Yüzde 100 Arttı, Raflar BoşaldıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Hasat Çiftçi
Son Güncelleme:
İzmir'de Su Kesintisi Başlayınca Satışlar Patladı! Talep Yüzde 100 Arttı, Raflar Boşaldı İzmir'de Su Kesintisi Başlayınca Satışlar Patladı! Talep Yüzde 100 Arttı, Raflar Boşaldı
Mart'ta Ekildi, Ağustos'ta Hasadı Başladı! Çorum'un Yeni Gözbebeği Mart'ta Ekildi, Ağustos'ta Hasadı Başladı! Çorum'un Yeni Gözbebeği
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter