Tarlasında Hasat Etti: 20 Ton Ürünü Önüne Gelene Bedava Dağıttı

Ece Mahallesi’nde yaşayan hayırsever çiftçi, kendi arazisinde hasat ettiği 20 ton patatesi vatandaşlara bedavaya dağıttı. Tırla mahalleye getirilen patatesler, 20’şer kiloluk çuvallar halinde hazırlanarak bölge halkına teslim edildi. Dağıtım sırasında vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, üreticinin bu anlamlı hareketi büyük takdir topladı.

Destekten faydalanan vatandaşlar, bu zor ekonomik koşullarda yapılan yardımın çok değerli olduğunu belirtirken, hayırsever üreticiye teşekkür etti. Yardımın her yıl tekrarlanmasını isteyen mahalleli, “Böyle insanlar oldukça umut hep var” dedi.

Kaynak: İHA