Ağrı'da En Tatlı Hasat Başladı: Bereket Artıyor, Kadınlar Tek Tek O İşe Yöneliyor

Ağrı’da bal üretimi her yıl artarken, kadınların arıcılıktaki rolü de giderek güçleniyor. Bu yıl kent genelinde 240 ton bal hedeflenirken, 34 kadın arıcı üretime katkı sunuyor. Coğrafi işaretli Geven balı ise kadın emeğiyle değer kazanıyor.

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Ağrı'da En Tatlı Hasat Başladı: Bereket Artıyor, Kadınlar Tek Tek O İşe Yöneliyor
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Ağrı, zengin bitki örtüsü, temiz havası ve serin iklimiyle Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden biri haline gelirken, kadın arıcıların bu alandaki varlığı da her geçen gün güçleniyor. Kentteki arıcılık faaliyetlerine 34 kadın üretici aktif olarak katkı sunuyor.

BAL ÜRETİMİNDE KADINLARIN PAYI ARTIYOR

2022 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen Geven balının üretiminde kadınların emeği büyük rol oynuyor. Bu yıl Ağrı genelinde 77 bin arılı kovanla yaklaşık 240 ton bal üretimi hedefleniyor. 296 yerli ve 200 gezici arıcının bulunduğu kentte, kadın üreticiler yerel kalkınmanın da önemli aktörlerinden biri haline geliyor.

Ağrı'da En Tatlı Hasat Başladı: Bereket Artıyor, Kadınlar Tek Tek O İşe Yöneliyor - Resim : 1

TAŞLIÇAY’DA BAL HASADINA KATILDILAR

Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde arıcılık yapan Suzan Sürmeli'nin kovanlarında sezonun bal hasadı yapıldı. Hasat etkinliğine Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç da katıldı. Vali Koç, burada yaptığı açıklamada, Ağrı’nın arıcılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Ağrı'da En Tatlı Hasat Başladı: Bereket Artıyor, Kadınlar Tek Tek O İşe Yöneliyor - Resim : 2

VALİ KOÇ "KADINLARIN BAŞARISI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Vali Koç, "Ağrı, yüksek rakımı ve zengin florasıyla kaliteli bal üretimi için eşsiz koşullara sahip. Kadın üreticilerimizin sektördeki yükselişi ise ayrıca gurur verici. Onların başarısı, üretimin sürdürülebilirliği ve bölgesel kalkınma açısından son derece önemli" dedi.

ARICILIKTA MARKALAŞMA VURGUSU

Ağrı'da En Tatlı Hasat Başladı: Bereket Artıyor, Kadınlar Tek Tek O İşe Yöneliyor - Resim : 3

Ağrı'nın yalnızca üretimle değil, balın katma değere dönüştürülmesiyle de ön plana çıkması gerektiğini vurgulayan Vali Koç, Geven balının bu hedef doğrultusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. "İlimizi arıcılıkta bir marka haline getirmek istiyoruz. Bu yolda üreticimizin yanındayız" diyerek destek mesajı verdi.

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Kaynak: İHA

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