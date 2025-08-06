40 Yılda Bir Açıyor, Herkes Fotoğraf Çekilmek İçin Sıraya Giriyor

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce süs bitkisi sanılarak dikilen Agave bitkisi, onlarca yıl sonra ilk kez çiçek açtı. "Sabır otu" olarak da bilinen Güney Amerika kökenli bu özel bitki, uzun yıllar boyunca kök halinde kalmış, ancak geçtiğimiz aylarda hızla büyüyerek 10 metreye kadar uzanmıştı. Ağustos ayıyla birlikte çiçeklenen Agave, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

BİR NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK BİR OLAY

Kumluca’nın Belen Mahallesi’nde yaşayan turizmci Ali Torun’un bahçesine yaklaşık 30 yıl önce ektiği Agave bitkisi, sabırla geçen yılların ardından görkemli bir çiçeklenmeyle dikkatleri üzerine çekti. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan bu bitki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer almasıyla da ayrıca önem taşıyor.

FOTOĞRAF NOKTASI HALİNE GELDİ

Son 6 ayda boy vermeye başlayan bitki, kısa sürede 10 metreye ulaşarak çiçek açtı. Bu nadir olayı duyan turistler, bitkiyle hatıra fotoğrafı çektirmek için bahçeye akın ediyor. Turist rehberi Huzur Sait Yirmibeşoğlu, "30-40 yılda bir açtığı bilinen bu çiçek, turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Her yıl geldiğim bu bahçede ilk kez çiçekli halini görmek nasip oldu. Artık her turist grubumu mutlaka buraya getiriyorum" dedi.

"SABIR ÇİÇEĞİ" OLARAK BİLİNİYOR

Rehber Semih Kara ise bitkinin halk arasında “sabır çiçeği” olarak bilindiğini hatırlatarak, "Çünkü bu çiçek belki de bir ömürde bir kez açıyor. 30-40 yılda bir görülebilecek bir doğa olayı. Zaten bu yüzden adı sabırla anılıyor" ifadelerini kullandı.

Agave’nin bu nadir çiçeklenme süreci, bölgedeki turizm rotalarına yeni bir durak daha eklemiş oldu. Fotoğraf tutkunları ve doğa severler için eşsiz bir deneyim sunan bitki, bu yılın sürprizlerinden biri haline geldi.

Kaynak: AA