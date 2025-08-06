Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! İşte Aracınızdaki Gizli Mini Buzdolabı Özelliği

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Gelişen otomotiv teknolojileri sayesinde araçlara her geçen gün yeni fonksiyonlar entegre ediliyor. Ancak bazı özellikler, kullanım kılavuzlarında küçük bir not olarak geçse de sürücüler tarafından fark edilmeyebiliyor. Bunlardan biri de torpido gözünü adeta taşınabilir bir buzdolabına dönüştüren gizli soğutma sistemi.

TORPİDO GÖZÜ, SERİNLETİCİ GÖREVE BÜRÜNÜYOR

Bu sistem, aracın klima tesisatına entegre edilmiş özel bir hava kanalı aracılığıyla çalışıyor. Klima devreye alındığında, bu kanal aracılığıyla soğuk hava doğrudan torpido bölümüne yönlendiriliyor. Torpido içinde yer alan bir valf ya da anahtar yardımıyla bu hava akışı kontrol edilebiliyor. Böylece torpido, soğuk içeceklerinizi saklayabileceğiniz pratik bir mini buzdolabına dönüşüyor.

ENERJİ DOSTU BİR ÇÖZÜM

Otomotiv uzmanları, bu sistemin yalnızca konfor sunmakla kalmadığını, aynı zamanda enerji tasarrufu açısından da verimli olduğunu belirtiyor. Ek bir soğutma ünitesine gerek kalmadan, mevcut klima sisteminden faydalanılarak hem düşük enerji tüketimi sağlanıyor hem de alan verimli kullanılmış oluyor.

HANGİ MARKALARDA BULUNUYOR?

Bu özellik, özellikle orta ve üst segment araçlarda sıkça görülüyor. Honda, Hyundai, Volkswagen gibi markaların bazı modellerinde standart olarak sunulan bu sistem, lüks segmentte ise daha yaygın. Ancak üreticilerin bu özelliği genellikle tanıtım materyallerinde vurgulamaması, kullanıcıların farkına varamamasına neden oluyor.

İngiltere merkezli otomobil dergilerinin yayımladığı verilere göre, sürücülerin yaklaşık %90’ı araçlarında böyle bir özelliğin bulunduğunu bilmiyor.

DÜĞME YERİ MODELE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Bu gizli soğutucuyu aktif hale getirmek için torpido gözünde bulunan küçük bir hava kanalı düğmesinin açılması yeterli. Ancak her markada ve modelde bu kontrol mekanizması farklı konumda yer alabiliyor. Özelliğin var olup olmadığını ve nasıl çalıştığını öğrenmek için araç kitapçığına göz atabilir ya da yetkili servislerden bilgi alınabilir.

YAZ SICAKLARINDA İÇECEĞİNİZ DAİMA SERİN KALSIN

Yaz mevsiminde özellikle uzun yolculuklarda soğuk içeceğe ulaşmak çoğu zaman zor olabiliyor. Ancak araçların içinde yer alan bu gizli sistem sayesinde artık dışarıdan ekstra buzdolabı taşımaya gerek kalmıyor. Küçük ama etkili bu detay, konforlu bir sürüş için büyük fark yaratıyor.

Kaynak: Haber Merkezi