Fitch Ratings, Türk bankalarının 2025’in ilk çeyreğinde finansal performansında gerileme yaşandığını bildirdi. Kuruluş, marj daralması, sorunlu kredilerdeki artış ve yükselen kredi karşılıklarının etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, piyasalarda süregelen dalgalanmaların dezenflasyon sürecini tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

Fitch'ten Türk Bankalarına Uyarı: Marjlar Daraldı, Sorunlu Krediler Arttı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin yayımladığı değerlendirmede, Türk bankacılık sektöründe zayıflayan performansa dikkat çekti. Fitch, bankaların kâr marjlarının daraldığını, sorunlu kredi oranlarının yükseldiğini ve kredi karşılıklarının arttığını belirtti.

Raporda, yüksek Türk Lirası (TL) faiz oranları ile yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların kredi kalitesini olumsuz etkilediği ifade edildi. Bu koşullar altında, takipteki kredi girişlerinde genel bir artış yaşandığı ve bu durumun sektör genelinde ortalama sorunlu kredi (NPL) oranını yükselttiği vurgulandı.

Fitch, "Kapsam dahilindeki bankaların ortalama NPL oranı, halen yüksek seviyelerde bulunan TL faizleri ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle artış gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmış ve piyasalar sarsılmıştı. Fitch, mart ayında piyasalarda görülen dalgalanmalara işaret ederek, süregelen politik belirsizliklerin veya yön değişikliklerinin, dezenflasyon sürecini sekteye uğratabileceği ve Türk Lirası üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşun raporu, mevcut ekonomik koşulların ve politik gelişmelerin, Türk bankacılık sistemi üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

Fitch'in değerlendirmesinde şu bilgiler verildi:

*Bankaların işletme karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı 1Ç25'te ortalama %3,9'a gerileyerek 4Ç24'teki %4,7 seviyesinden düşüş gösterdi. Bu düşüş, aralık ayı faiz indirimine rağmen düşük kredi ve menkul kıymet getirileri ile hacimleri, ayrıca hâlâ yüksek mevduat fonlama maliyetinden kaynaklanan marj daralmasını yansıttı.

*Takas maliyetlerinin düşmesiyle zararlar azalmasına rağmen ticari gelirler zayıf kaldı ve bankalar ortalama olarak marjinal pozitif katkı bildirdi.

*Kapsam dahilindeki bankalarda takipteki kredi üretimi, 4Ç24'teki %1,3'ten 1Ç25'te (yıllıklandırılmış) %2,1'e yükseldi. Bankaların takip ve batık kredi sınıflandırmasında Stage 2 kredileri, brüt kredilerin ortalama %9,1'inde istikrarlı kaldı. Takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı ise hafifçe düşerek %64'e geriledi (4Ç24 sonu: %66).

*Mart sonu oynaklığından önce göreceli döviz kuru istikrarı nedeniyle, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para (YP) mevduatlarının payı 1Ç25 sonunda ortalama %34'e geriledi (4Ç24 sonu: %36). Mart sonundan bu yana YP mevduatları yaklaşık 12 milyar ABD doları arttı. 1Ç25'te ihraçlar yaklaşık 2,4 milyar ABD doları ile devam etti, ancak Mart ayındaki oynaklıktan sonra yavaşladı.

*Bankaların ortalama ana sermaye yeterlilik (Tier 1) rasyosu, 1Ç25 sonunda %12,9'a düştü (4Ç24 sonu: %14,6); bu düşüş, yabancı para RWA'larına yönelik düzenleyici hoşgörünün sıkılaştırılması, bir kerelik operasyonel RWA düzeltmesi ve bazı bankalarda ödenen temettüleri yansıttı.

Kaynak: Haber Merkezi

