Ne Kaşıkçı Elması Ne Altın Madeni! Koleksiyonerler Peşine Düştü! Üretebilen Köşeyi Dönüyor

Doğa, bazı bitkileri yalnızca güzellikleriyle değil, aynı zamanda eşsizliği ve yetiştirme zorluğuyla da adeta bir mücevher gibi yaratıyor. İşte koleksiyonerlerin peşine düştüğü dünyanın en pahalı çiçekleri...

Kimi çiçekler, nadir bulunmaları nedeniyle milyonlarca dolarlık değer biçilen özel türler arasında yer alıyor. Bu çiçeklere ulaşmak ve üretmek hayli zor olarak biliniyor. İşte dünya çapında botanik tutkunlarının peşinden koştuğu en pahalı çiçekler…

Kaudupul Çiçeği – Ulaşılmaz Güzellik

Sri Lanka’nın yüksek dağlarında yetişen Kaudupul, yalnızca gece açıp gün doğmadan solan, son derece hassas bir bitki. Koparıldığında anında solduğu için ticari olarak satılması imkânsız. Manevi değeri paha biçilemez kabul edilen bu çiçek, “dünyanın en pahalı” unvanını taşıyor.

Orquidea Negra – Kara Orkidenin Gizemi

Meksika’nın derin ormanlarında bulunan Kara Orkide, siyah ile morun karıştığı koyu tonları ve ender rastlanan yapısıyla koleksiyonerlerin gözdesi. Doğadaki bulunma oranının düşük olması, değerini katlıyor.

Saffron Crocus – Altından Kıymetli

Safranın elde edildiği Crocus sativus çiçeği, her birinden yalnızca üç tepecik toplandığı için oldukça nadir. 1 kilo safran için yaklaşık 150 bin çiçek gerektiğinden, bu değerli baharat zaman zaman altının gram fiyatını bile geride bırakıyor.

Kinabalu Altını – Yılda Sadece Birkaç Kez Açıyor

Malezya’daki Kinabalu Dağı eteklerinde yetişen Rothschild’s slipper orchid, yılda birkaç kez çiçek açıyor. Yasa dışı toplanması ağır yaptırımlara tabi olan bu orkide, sınırlı bulunurluğu sayesinde dünyanın en pahalı türleri arasında gösteriliyor.

Shenzhen Nongke Orkidesi – Laboratuvarın Çiçek Mucizesi

Çin’de bilim insanlarının 8 yıllık çalışmasıyla geliştirilen Shenzhen Nongke orkidesi, 2005 yılında düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 200 bin dolara alıcı buldu. Hem bilimsel emek hem de nadirlik, fiyatının belirlenmesinde etkili oldu.

Juliet Gülü – 3 Milyon Dolarlık Zarafet

Ünlü gül yetiştiricisi David Austin’in 15 yıl süren çalışmaları ve 3 milyon dolarlık yatırımıyla geliştirilen Juliet gülü, 2006’da Chelsea Flower Show’da tanıtıldığında “dünyanın en pahalı gülü” unvanını kazandı. Şeftali tonlarındaki zarif yapraklarıyla özellikle düğün çiçekçiliğinde prestijli bir yere sahip.

