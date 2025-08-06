En Merhametli Burçlar Belli Oldu! İntikam Duyguları Resmen Alınmış Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

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Astrolog Lyudmila Bulgakova'ya göre, bazı burçlar doğaları gereği kin tutmuyor ve yaşadıkları olumsuzlukları hızla arkasında bırakabiliyor. İşte, intikam duygusundan uzak duran o üç burç...

Kova: Uğraşacak daha önemli işleri var

Zodyak kuşağının en soğukkanlı ve yaratıcı burçlarından biri olan Kova, yaşadığı sorunlara duygusal değil, mantıksal yaklaşmayı tercih ediyor. Yaratıcılıklarını ön planda tutan Kovalar, kendilerini üzen kişileri kolayca hayatlarından çıkarıyor; ne öfkeleniyor ne de kin besliyorlar. Onlar için zaman kaybı olan bu tür duygularla uğraşmak yerine projelerine ve fikirlerine odaklanıyorlar.

Yay: Affediciliğiyle bilinir

Pozitif enerjisi ve iyimser yapısıyla dikkat çeken Yay burcu insanları, kimseye uzun süre kırgın kalamıyor. Yaşadığı olumsuzlukları büyütmek yerine, yüzleşmekten kaçınarak huzurunu korumayı seçiyor. Astrologlara göre, Yay burcu çoğu zaman özür dilemeye bile hazır hale geliyor; çünkü içinde kin taşımak ona göre değil.

Oğlak: Enerjisini işe yönlendirir

Disiplinli ve hedef odaklı yapısıyla tanınan Oğlak burcu, duygularını kontrol altında tutmayı iyi biliyor. Birileri ona haksızlık ettiğinde bunu kişisel almaktan kaçınıyor ve intikam düşüncesini tamamen gereksiz buluyor. Oğlaklar için zaman, iş ve başarıya harcanmalı; geçmişteki kırgınlıklarla değil.