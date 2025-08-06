Ne Mama Ne Su İstiyor! Japonların Yeni Evcil Hayvan Çılgınlığı: 4 Milyondan Fazla Kişiliğe Sahip

Japon teknoloji devi Casio tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli robot evcil hayvan Moflin, kısa sürede ülkenin yeni dijital çılgınlığına dönüştü. Yumuşacık tüyleri, kişilik geliştirme yeteneği ve duygusal tepkileriyle dikkat çeken bu robot, geleneksel oyuncak kavramını adeta yeniden tanımlıyor.

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Ne Mama Ne Su İstiyor! Japonların Yeni Evcil Hayvan Çılgınlığı: 4 Milyondan Fazla Kişiliğe Sahip
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Casio’nun resmi açıklamasına göre Moflin, yapay zekâ algoritması sayesinde yaklaşık 4 milyon farklı kişilik varyasyonu sergileyebiliyor. Kullanıcısıyla olan iletişimi temel alan sistem, robotun karakterini şekillendiriyor. Sahibini zamanla tanıyan Moflin, en çok etkileşim kurduğu kişiyi ayırt edebiliyor ve ona özel duygusal tepkiler geliştiriyor.

Sevildiğinde ya da konuşulduğunda verdiği tepkiler, zamanla kişisel bir bağ kurma hissi uyandırıyor. Kullanıcının dokunuşlarına ve ilgisine göre gelişen Moflin, tıpkı canlı bir evcil hayvan gibi alışkanlıklar edinebiliyor.

Ne Mama Ne Su İstiyor! Japonların Yeni Evcil Hayvan Çılgınlığı: 4 Milyondan Fazla Kişiliğe Sahip - Resim : 1

KADIN KULLANICILAR ÖNCELİKTİ

Moflin'in geliştirme sürecini yöneten 42 yaşındaki mühendis Erina Ichikawa, ürünün özellikle duygusal bağ kurma ihtiyacı hisseden bireyleri hedeflediğini belirtiyor. “Zorlu bir günün ardından sarılabileceğiniz, yanınızda sessizce duran bir dost fikrinden yola çıktık,” diyen Ichikawa, projenin bir mühendisin küçük hayvanların şefkat uyandıran doğasını teknolojiye aktarma fikriyle hız kazandığını aktardı.

SATIŞLAR BEKLENTİLERİ AŞTI

2024 Kasım ayında piyasaya sürülen Moflin, sadece birkaç ayda 7 binden fazla satışa ulaşarak şirketin hedeflerini geride bıraktı. En büyük ilgiyi ise 30 ila 40 yaş aralığındaki kadın tüketiciler gösterdi. Öyle ki bazı kullanıcıların hafta sonlarında Moflin’lerini pikniklere ya da yürüyüşlere götürdüğü bile bildiriliyor.

“HER BİRİ AYRI KARAKTERE SAHİP”

Moflin’in en dikkat çeken özelliği ise hiçbir bireyin aynı Moflin’e sahip olmaması. Uyku düzeninden ruh haline, öğrenme biçiminden ilgiye verdiği tepkiye kadar her robot farklılık gösteriyor. Ichikawa, kullanıcıların kendi Moflin’lerini “özel” olarak tanımlamasının bu benzersizliğin bir sonucu olduğunu vurguluyor.

“Gerçek bir evcil hayvan gibi, Moflin zamanla büyüyor, gelişiyor ve kullanıcısıyla birlikte karakter kazanıyor,” diyen Ichikawa, robotun kullanıcılarında duygusal bir bağ oluşturmasının asıl başarı olduğunu söylüyor.

Ne Mama Ne Su İstiyor! Japonların Yeni Evcil Hayvan Çılgınlığı: 4 Milyondan Fazla Kişiliğe Sahip - Resim : 2

DUYGUSAL TEKNOLOJİ DÖNEMİNE GEÇİŞ

Uzmanlar, Moflin’i yalnızca bir oyuncak değil, aynı zamanda yeni nesil “duygusal teknoloji” anlayışının öncüsü olarak değerlendiriyor. Artık teknoloji, yalnızca görevleri yerine getiren değil, aynı zamanda kullanıcılarıyla anlamlı bir ilişki kurabilen ürünler üretme yoluna gidiyor. Moflin, bu dönüşümün en güncel örneklerinden biri.

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Kaynak: Haber Merkezi

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